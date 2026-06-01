Les étudiants vietnamiens en Australie se penchent sur le cloud et l’informatique quantique

L’Association des étudiants vietnamiens en Australie a participé, jeudi 30 octobre, à un webinaire scientifique consacré au cloud computing, à l’informatique quantique et au big data.

Des étudiants vietnamiens en Australie. Photo: VNA



Cet événement était co-organisé par le Comité central de l’Union nationale des étudiants vietnamiens (VNUS) et l’Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville (HCMUT), rattachée à l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.



Disputé en présentiel à la HCMUT, ce webinaire était le premier d’une série de 11 conférences scientifiques étudiantes consacrées aux technologies stratégiques, s’inscrivant dans le cadre de la résolution n°57 du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.



Les thématiques abordées sont l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la cybersécurité, la robotique et l’automatisation, les matériaux et l’énergie avancés, les technologies biomédicales, la blockchain, la 5G/6G, les technologies des terres rares et des minéraux océaniques, et l’aérospatiale.



Le webinaire a également dévoilé VietGENiUS, une plateforme numérique en cours de développement visant à connecter, former et partager l’expertise d’étudiants vietnamiens talentueux du monde entier dans les domaines technologiques stratégiques.



Dans son discours d’ouverture, Nguyên Minh Trieêt, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président de la VNUS, a souligné l’importance de cet événement, contribution significative des étudiants de tout le pays à la célébration du 14e Congrès national du Parti, du 76e anniversaire de la Journée traditionnelle des étudiants vietnamiens et de la VNUS (9 janvier).



Parmi les dix intervenants, présents en personne et en ligne, le professeur associé Nguyên Ngoc Diêp, directeur du Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam, a déclaré que les données rivalisent désormais avec le pétrole en tant que ressource mondiale, le cloud computing et l’informatique quantique, ouvrant de nouvelles perspectives.



Les étudiants vietnamiens ne peuvent pas se contenter d’observer, ils doivent s’impliquer, créer et diriger. La passion, l’apprentissage autonome et le soutien de la communauté peuvent mener à des recherches d’envergure internationale, a-t-il exhorté.



Selon les données relatives aux étudiants internationaux jusqu’au mois d’avril 2025 publiées par le ministère australien de l’Éducation, le nombre d’étudiants vietnamiens inscrits en Australie s’élève à près de 33.380, se classant au 4e rang parmi les pays ayant le plus grand nombre d’étudiants en Australie en 2020. – VNA/VI