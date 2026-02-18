Les étrennes du Têt à l’ère du numérique

A l’heure actuelle, avec le développement du numérique, la coutume du « lì xì » évolue : de plus en plus de Vietnamiens optent pour l’envoi d’étrennes via des portefeuilles électroniques ou des applications bancaires. Pratique et moderne, cette forme de « lì xì en ligne » soulève néanmoins une question : risque-t-elle d’atténuer la signification traditionnelle des premiers jours de l’année ?

Selon la conception populaire, offrir des étrennes en début d’année est un rituel porteur de vœux. Les adultes donnent aux enfants pour leur souhaiter santé et réussite ; les enfants offrent des étrennes à leurs parents et grands-parents afin de leur souhaiter longévité et paix. L’enveloppe rouge, couleur de bon augure, symbolise un nouveau départ favorable.

Cependant, le rythme de vie moderne, la généralisation des smartphones et des paiements sans numéraire, notamment après la pandémie de COVID-19, ont favorisé l’essor des étrennes en ligne. Aujourd’hui, des plateformes telles que MoMo, ZaloPay, Viettel Money ou ShopeePay permettent d’envoyer en quelques clics de l’argent accompagné de vœux personnalisés, où que l’on se trouve.

Selon les statistiques d’un grand portefeuille électronique, durant le Têt 2025, plus de 150 millions d’enveloppes électroniques ont été échangées au Vietnam, soit le double de l’année précédente. Ces enveloppes numériques, ornées de mascottes, de messages et de cartes électroniques animées, contribuent à recréer une atmosphère festive dans l’espace numérique.

Pour de nombreux jeunes, il s’agit d’une manière moderne et créative de présenter les vœux du Nouvel An. Dans un contexte où beaucoup étudient ou travaillent loin de leur famille, les étrennes en ligne deviennent également un pont reliant les distances, permettant de maintenir le lien affectif malgré l’éloignement.

Parallèlement à ces avantages, l’essor des étrennes électroniques suscite des préoccupations. Pour de nombreuses personnes âgées, le Têt représente avant tout des moments de retrouvailles, des regards, des sourires et des vœux échangés de vive voix. Lorsque le geste se limite à un écran, l’émotion peut sembler atténuée.

Des chercheurs en culture estiment que le principal risque de la numérisation ne réside pas dans la forme, mais dans l’oubli du sens originel. Si les étrennes deviennent une simple transaction financière, la valeur spirituelle du Têt pourrait s’éroder.

Toutefois, tradition et modernité peuvent coexister. Offrir directement une enveloppe demeure un geste de respect et de lien familial ; l’envoi en ligne répond, quant à lui, aux réalités d’une société connectée. Qu’elle soit en papier ou virtuelle, l’essentiel reste inchangé : transmettre des vœux de paix, partager la chance et renforcer les liens.

À l’instar de plusieurs pays asiatiques, notamment la Chine, où les enveloppes électroniques sont déjà largement répandues, le Vietnam avance vers un Têt traditionnel sous une forme numérisée. Cette évolution témoigne de la capacité d’adaptation de la culture vietnamienne face aux transformations technologiques. Toutefois, les spécialistes soulignent que les étrennes électroniques ne devraient pas devenir un moyen de comparaison de valeur ou de démonstration ostentatoire. Qu’il s’agisse d’une enveloppe en papier ou virtuelle, l’essentiel demeure le sens du partage et des vœux de bonheur au début de l’année.

Le Têt vietnamien peut évoluer dans sa forme, mais l’esprit de bienveillance subsiste. Une enveloppe électronique envoyée avec le cœur peut être aussi chaleureuse qu’une poignée de main du Nouvel An. – VNA/VI