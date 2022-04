Les États-Unis veulent travailler avec le Vietnam pour un avenir meilleur

Le Vietnam occupe une position de plus en plus importante dans la région et le monde, et les États-Unis veulent saisir toutes les opportunités de s’associer au Vietnam alors qu’il envisage l’avenir, a déclaré mercredi 20 avril l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Evans Knapper.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Evans Knapper. Photo : VNA

S’exprimant lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction au Vietnam, il a déclaré que par rapport au moment où il a quitté le Vietnam il y a 15 ans, la capitale Hanoi et le pays ont enregistré de forts changements et développements. Le Vietnam a également joué un rôle de plus en plus remarquable dans la région et le monde.



Soulignant l’hospitalité du peuple vietnamien qui reste inchangée, il a noté que les deux pays avaient élargi et développé leur coopération dans divers domaines, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie, la santé, la sécurité maritime et les échanges populaires et culturels.



L’ambassadeur a déclaré que l’un des tremplins des relations bilatérales est que les deux pays ont travaillé ensemble pour faire face aux conséquences de la guerre, notamment en traitant les points chauds de contamination par la dioxine, en enlevant les munitions non explosées et en recherchant les personnes portées disparues des deux côtés. Cela a contribué à jeter les bases des relations bilatérales, à promouvoir la réconciliation, à instaurer la confiance et à ouvrir la voie à l’avenir.



Le gouvernement américain a récemment annoncé le cadre économique Indo-Pacifique, une initiative qui devrait aller au-delà d’un accord de libre-échange par lequel les États-Unis favoriseront la décarbonisation, renforceront la résilience des chaînes d’approvisionnement et inviteront des amis et partenaires régionaux à participer à cette initiative, selon le diplomate.



Le Vietnam joue un rôle important dans la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis, a-t-il poursuivi, exprimant son espoir que le Vietnam et d’autres partenaires se joindront à de nouvelles initiatives économiques et renforceront la coopération dans les domaines du changement climatique, de l’énergie et du développement d’une économie décarbonée.



Le diplomate a fait savoir que l’une des priorités de son mandat était d’élever les relations diplomatiques des deux pays, de continuer à renforcer la confiance avec le Vietnam et de promouvoir les opportunités de coopération dans différents domaines avec le Vietnam.



Concernant l’aide au Vietnam pour faire face à l’épidémie de Covid-19, Marc Evans Knapper a noté que jusqu’à présent, les États-Unis avaient fourni au Vietnam près de 40 millions de doses de vaccins contre le Covid-19.



Les États-Unis continueront de coopérer avec le Vietnam pour faire face au Covid-19 aussi longtemps que nécessaire, a-t-il affirmé, ajoutant que les États-Unis sont toujours prêts à aider en cas de nouvelle crise sanitaire mondiale.