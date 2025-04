Les États-Unis imposent une taxe réciproque de 46 % : comment le Vietnam réagit-il ?

Face à l’annonce des États-Unis concernant l’imposition d’un droit de douane de 46 % sur les exportations vietnamiennes, le gouvernement vietnamien a rapidement et de manière proactive mis en œuvre une série de mesures diplomatiques et économiques.

Réaction rapide, actions proactives

Le 3 avril, peu après la publication de la politique tarifaire américaine, le gouvernement vietnamien a convoqué une réunion d’urgence pour évaluer les impacts et proposer des solutions. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Diên, a adressé une note diplomatique au Représentant au commerce des États-Unis, suggérant le report de l’application de la taxe réciproque afin de permettre des discussions supplémentaires en vue de solutions équilibrées. Il a également proposé une conversation téléphonique dans les meilleurs délais.

Le même jour, le Premier ministre a signé la décision de créer un Groupe de travail sur la coopération renforcée et l’adaptation proactive aux ajustements de la politique économique et commerciale des États-Unis, présidé par le vice-Premier ministre Bui Thanh Son.

Le 4 avril, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a rencontré des entreprises exportatrices et les associations professionnelles pour écouter leurs difficultés, recueillir leurs propositions et proposer des ajustements de taxes sur les produits importés depuis les États-Unis, tout en favorisant les projets d’investissements américains au Vietnam.

Le soir du même jour, le secrétaire général Tô Lâm a eu un entretien téléphonique important avec le président américain Donald Trump. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à travailler avec les États-Unis pour ramener à 0 % les droits d'importation sur les produits en provenance des États-Unis, et a proposé que les États-Unis fassent de même avec les produits vietnamiens. Il a également déclaré que le Vietnam était prêt à continuer d’importer davantage de produits américains et à faciliter les investissements des entreprises américaines.

Les 5 et 6 avril, les efforts diplomatiques se sont poursuivis de manière intensive. Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a rencontré l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, pour lui transmettre les messages du secrétaire général To Lam. Il a également annoncé que le secrétaire général avait dépêché un envoyé spécial, le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc, aux États-Unis afin de poursuivre la concrétisation de ces contenus. Le vice-Premier ministre a en outre demandé un report de l’application de la taxe, laissant le temps nécessaire aux négociations.

Par ailleurs, le Premier ministre Pham Minh Chinh a échangé avec son homologue malaisien, Anwar Ibrahim, sur les efforts vietnamiens pour renforcer la coopération économique et commerciale avec les États-Unis, réaffirmant l’objectif d’un commerce équilibré et équitable et des intérêts harmonisés.

Lors de la réunion mensuelle du gouvernement et de la visioconférence entre le gouvernement et les localités, organisées le 6 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué les efforts diplomatiques déployés pour répondre aux demandes légitimes de la partie américaine, sur la base d’un équilibre des intérêts et d’un partage des risques.

Le Vietnam mérite un traitement équitable

Un fait marquant est que le président Donald Trump a publié le contenu de son appel téléphonique avec le secrétaire général Tô Lâm sur le réseau Truth Social. Il a déclaré : « Je viens d’avoir un appel très productif avec Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, qui m’a dit que le Vietnam souhaitait ramener ses droits de douane à ZÉRO s’il parvenait à un accord avec les États-Unis ».

« Je l’ai remercié au nom de notre pays et lui ai dit que j’attendais avec impatience une rencontre dans un avenir proche », a publié le président américain sur Truth Social.

Selon Pham Thi Ngcc Thuy, directrice du Bureau du Comité pour le développement de l’économie privée, « la nature de cet entretien téléphonique témoigne d’une réaction opportune et proactive de la part des dirigeants vietnamiens, tout en reflétant un esprit constant de respect et de bonne volonté dans la diplomatie économique ainsi que dans les relations avec les États-Unis ».

Le fait que le président Donald Trump ait publié sur sa page personnelle des informations concernant son entretien téléphonique avec le secrétaire général Tô Lâm est un détail très particulier, « montrant que dans les relations et les échanges commerciaux entre les deux pays, il existe une dimension particulière qui dépasse le cadre habituel ».

Bien que les négociations nécessitent encore de nombreux travaux techniques, ce geste constitue un encouragement significatif pour la communauté des entreprises.

Avant même l’annonce officielle de la taxe, le Vietnam avait déjà agi. Début mars, le Premier ministre avait consacré plus de trois heures à rencontrer les grandes entreprises américaines au Vietnam.

Rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh, ainsi que les vice-Premiers ministres Ho Duc Phoc et Nguyen Chi Dung, avec des entreprises américaines. Photo: VNA

Le Vietnam a volontairement réduit les droits d’importation sur 23 lignes tarifaires, dont certaines à 0 %, pour faciliter les activités des entreprises américaines sur son marché.

En parallèle, le pays a promu l’importation de produits américains à travers des contrats d’envergure : achat de 250 avions Boeing, de gaz naturel liquéfié (GNL) pour 6 milliards de dollars, ainsi que d’autres équipements pour une valeur dépassant 90 milliards de dollars.

Le ministre de l’Agriculture, Do Duc Duy, a déclaré que le Vietnam faisait des efforts pour supprimer des barrières techniques à l’importation de produits agricoles américains tels que le maïs, le soja, les fruits, la viande de bœuf et de poulet… Concernant les produits génétiquement modifiés, sur 61 dossiers soumis par les États-Unis, 60 ont déjà été traités.

Parallèlement, le ministère des Finances a ordonné aux Douanes de renforcer le contrôle des origines, de lutter contre les détournements de provenance et la fraude commerciale…

Le vice-Premier ministre Ho Duc Phoc a affirmé : « Le Vietnam reste toujours proactif, de bonne volonté et coopère activement avec les États-Unis pour mener des négociations fiscales de manière équitable, lutter contre le détournement de provenance des marchandises et promouvoir le commerce bilatéral dans un esprit de bénéfices mutuels »..

Le docteur Nguyen Si Dung, ancien chef adjoint du Bureau de l’Assemblée nationale, a déclaré : « Le Vietnam n’a jamais cherché à s’enrichir de manière déloyale. Le Vietnam ne manipule pas… Il participe sérieusement au jeu mondial, par la force de son propre travail. Et c’est pourquoi le Vietnam mérite d’être traité équitablement ».-VNA/VI