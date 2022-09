Les États-Unis financent des systèmes d’oxygène liquide pour dix hôpitaux

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) a annoncé qu’elle financera des systèmes d’oxygène liquide pour dix hôpitaux vietnamiens supplémentaires, a annoncé mardi 27 septembre l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

Récemment, l’installation de systèmes d’oxygène liquide financés par l’USAID dans 13 hôpitaux de cinq provinces et villes du pays a été achevée et devrait contribuer à améliorer les soins en faveur des patients atteints du Covid-19 et d’autres maladies respiratoires.

Le gouvernement américain est fier de soutenir le gouvernement vietnamien dans sa réponse au Covid-19 et la promotion de la sécurité sanitaire. Nous fournirons au Vietnam l’an prochain 10 autres systèmes de ce type dans six autres provinces afin de renforcer le système de santé du pays et de sauver des vies, a déclaré la directrice nationale de l’

USAID

au Vietnam, Aler Grubbs.

Selon l’ambassade des États-Unis au Vietnam, ce soutien renforce la coopération sanitaire de longue date entre les États-Unis et le Vietnam, alors que les deux pays célébreront l’an prochain le 10e anniversaire de l’établissement de leur partenariat intégral. –VNA:/VI