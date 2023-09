Les États-Unis et le Vietnam coopèrent pour la prospérité

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper, a tenu le 13 septembre à Hanoï une conférence de presse pour informer des résultats de la visite d'État au Vietnam du président américain Joe Biden et répondre aux questions des journalistes concernant l'établissement du Partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper. Photo: VNA

Selon l'ambassadeur Marc E.Knapper, les relations entre le Vietnam et les États-Unis se développent de manière bénéfique pour les deux pays, et les États-Unis souhaitent participer aux efforts du Vietnam pour devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, avoir une économie numérique d'ici 2030 et s'engager fermement à réduire les émissions à zéro net d'ici 2050.

Lors de sa récente visite au Vietnam, le président Joe Biden s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong et a rencontré le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue. La particularité de toutes ces rencontres était "une véritable chaleur".

L'ambassadeur Marc E.Knapper a souligné que l'élévation des relations Vietnam-États-Unis en un partenariat stratégique intégral montrait les liens de plus en plus étroits entre les deux pays. Dans la Déclaration commune, les deux pays se sont engagés à collaborer dans les domaines de la science et de la technologie, de la fabrication de semi-conducteurs, de l'éducation et de la formation, du développement des ressources humaines pour aider à la réalisation des objectifs du Vietnam en termes de disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée répondant aux besoins du 21e siècle.

Marc E.Knapper a également partagé des perspectives sur la coopération économique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique entre le Vietnam et les États-Unis dans le futur.

"La coopération entre les deux pays concernant la recherche des restes de soldats américains et vietnamiens disparus pendant la guerre est un point lumineux, démontrant le respect, la coopération et l'affection des deux parties", a-t-il partagé.

La visite du président Joe Biden au Vietnam n'était pas seulement l'occasion pour les deux parties de promouvoir les efforts de réconciliation après la guerre, mais aussi une opportunité d'élargir cette coopération étroite dans d'autres domaines, y compris la haute technologie, a-t-il déclaré.

À cette occasion, l'ambassadeur Marc E. Knapper a répondu et clarifié certains contenus concernant la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.