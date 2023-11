Les équipes vietnamiennes remportent des nombreux prix à World Robot Olympiad

Après plus de huit mois de préparatifs et deux tours de qualification, un tour final national, les 14 équipes vietnamiennes âgées de 8 à 16 ans ont participé du 7 au 9 novembre à l’Olympiade mondiale des robots (World Robot Olympiad - WRO) à Panama. Ce concours a réuni 451 équipes avec près de 1.500 candidats venus de 81 pays.

L’équipe Hông Bàng 2 (Hô Chi Minh-Ville) se classe au 6e rang mondial. Photo : ADD/CVN

Les équipes Hông Bàng 2 et Hông Bàng 1 de l'école secondaire Hông Bàng (Hô Chi Minh-Ville) se sont classées respectivement 6e et 7e au concours. Ces deux équipes ont participé pour la première fois à la poule RoboSports, considérée comme l'une des compétitions les plus difficiles.

Pour les compétitions de robots de travail, la poule élémentaire (8 à 12) ans, l'équipe HKN-B1-01 de l'école secondaire Huynh Khuong Ninh (Hô Chi Minh-Ville) s'est classée au 8e rang mondial. Les juniors (11 -15 ans), Hông Bàng 4 de l'école Hông Bàng sont 9e. Les deux équipes HKN-B1-01 et Hông Bàng 4 ont remporté l’argent, derrière les puissances de la robotique telles que le Japon, l'Allemagne et la Malaisie

Dans la poule senior pour les candidats âgés de 14 à 19 ans regroupant de nombreux pays comme l'Inde, la Suisse, le Japon, la Grèce, Taïwan (Chine), Viet Robot B03-02 du centre Vietrobot et We are from Vietnam (Nous venons du Vietnam du centre Kids Engineer ont également remporté l’argent.

Les autres équipes vietnamiennes dont Wellspring SG 01, Hông Bàng 5, Viet Robot B2-01, Ws.Aids, WS_DTMKK, Viet Robot B4-02, Wellspring SG 01, Porterror.WS, le centre Vietrobot & Kids Engineers ont remporté le bronze.

WRO constitue l'un des plus grands concours de robots au monde pour les élèves et étudiants âgés de 6 à 19 ans. Les participants venus de différents pays s'affrontent et démontrent leurs capacités de réflexion et de résolution des problèmes à travers des compétitions et des défis en robotique.

Au Vietnam, sous le thème "Connecting the world" (Connecter le monde), le concours Robotacon WRO 2023 est organisé par l'ambassade du Danemark et la compagnie par actions Viêt Tinh Anh.