Les épouses du président vietnamien et de son homologue philippine visitent le vieux quartier de Hanoï

L'épouse du président Vo Van Thuong, Phan Thi Thanh Tam, a guidé Mme Louise Araneta Marcos, épouse du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr., en visite dans le vieux quartier de Hanoï et au marché aux fleurs de Hang Luoc, l'un des marchés aux fleurs les plus anciens et les plus typiques de la capitale à l’occasion du Nouvel an lunaire (Têt).

L'épouse du président Vo Van Thuong, Phan Thi Thanh Tam, etMme Louise Araneta Marcos, épouse du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr, visitent le marché aux fleurs de Hang Luoc. Photo: VNA

Elles se sont promenés dans les rues et ont découvert le vieux quartier et les fleurs populaires pendant le Têt. L'hôte a informé l'invitée sur les fleurs de pêcher, omniprésentes dans les maisons des Vietnamiens du Nord lors du Têt.

Le marché aux fleurs de Hang Luoc fait partie de la culture des habitants du vieux quartier de Hanoï ainsi que de toute la capitale. Le marché ne se réunit qu'une fois par an, du 15ème au dernier jour du 12e mois lunaire.

Les deux dames ont ensuite visité des stands vendant des produits du Têt où elles ont été initiées à l'artisanat traditionnel de fabrication de l'encens, ainsi qu'aux types de produits utilisés lors des fêtes traditionnelles vietnamiennes. Après avoir dégusté du thé, elles ont reçu des calligraphies porte-bonheur. -VNA/VI