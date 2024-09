Les épouses des dirigeants To Lam et Thongloun Sisoulith rendent visite à des orphelins à Hanoï

Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et des enfants de l’Orphelinat de Birla. Photo: VNA

Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et Naly Sisoulith, épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, actuellement en visite au Vietnam, ont rendu visite aux enfants de l’Orphelinat de Birla, à Hanoï, le 10 septembre.



La directrice de l’Orphelinat de Birla, Trinh Thanh Huyên, leur a présenté l'histoire de la fondation et du développement de cet orphelinat.



L’Orphelinat de Birla est un lieu d'accueil, de soins et d'éducation des enfants sans aucune condition des ressources et en situation particulièrement difficile, relevant du Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hanoï.



En plus de 30 ans de fonctionnement, l’Orphelinat de Birla a accueilli plus de 500 enfants, qui ont pu faire leurs études et participer à des activités culturelles et sportives et à des formations professionnelles.

Les deux épouses des dirigeants du Vietnam et du Laos ont participé à un programme festif à l’occasion de la Fête de la mi-automne avec les enfants.



A cette occasion, Ngô Phuong Ly et Naly Sisoulith ont fait don de livres et de fournitures scolaires, offert 85 cadeaux et pris des photos souvenirs avec les enfants. -VNA/VI