Les entreprises vietnamiennes promeuvent le tourisme à l'ITB Berlin 2026

L'espace d'exposition du Vietnam se distingue par ses stands spacieux et visuellement attrayants, mettant en valeur les produits phares des entreprises ainsi que des symboles culturels vietnamiens. Photo: VNA

Près de 80 entreprises vietnamiennes présentent leurs produits et services touristiques à l'ITB Berlin 2026, qui se tient en Allemagne du 3 au 5 mars.

L'espace d'exposition du Vietnam se distingue par ses stands spacieux et visuellement attrayants, mettant en valeur les produits phares des entreprises ainsi que des symboles culturels vietnamiens tels que des maquettes de cyclo-pousse et des "ao dai" (robe traditionnelle vietnamienne). Un stand de cuisine vietnamienne attire de longues files d'attente, apportant une touche originale aux efforts de promotion touristique du pays. L'événement intègre également des éléments culturels locaux et met en valeur la gastronomie vietnamienne afin de renforcer son attractivité.

Vietnam Airlines participe notamment à ce salon international du tourisme afin de promouvoir sa marque et de renforcer l'attractivité du Vietnam comme destination prometteuse pour les voyageurs européens, en particulier allemands.

La compagnie aérienne nationale a enregistré des performances record en 2025, avec un bénéfice de 8 500 milliards de dongs (près de 324,2 millions de dollars), un record en 30 ans d'existence. Ses bureaux de représentation en Europe, notamment en Allemagne - son principal marché dans la région avec 17 vols hebdomadaires entre les deux pays - ont connu une forte croissance.

Cao Chinh Mien, représentant en chef de Vietnam Airlines en Allemagne, a souligné l'avantage concurrentiel de la compagnie, seule à proposer des vols directs depuis plusieurs grands aéroports européens vers le Vietnam. Forte de cet atout, la compagnie renforce sa connectivité et développe ses partenariats en Allemagne et dans toute l'Europe lors de ce salon.

Le groupe hôtelier Vinpearl mise sur la diversification de sa clientèle grâce à des séjours balnéaires et des offres touristiques tout compris.

Hai Nguyen, responsable du développement commercial chez Vinpearl, a indiqué que l'entreprise adapte son offre à une demande variée, allant des séjours de retraite et des vacances de longue durée pour les seniors français et espagnols aux escapades hivernales pour les jeunes voyageurs d'Europe du Nord. -VNA/VI