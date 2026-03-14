Les entreprises vietnamiennes portées par l’essor des technologies et de la production verte

Ces derniers temps, les investisseurs privés continuent d’intensifier leur soutien aux entreprises vietnamiennes en leur apportant non seulement des capitaux, mais aussi une expertise en gestion, des conseils stratégiques et des connexions aux marchés internationaux. Photo: VNA

Dans un contexte mondial marqué par l’accélération de l’innovation technologique, de la transition écologique et de la recherche d’une croissance durable, plusieurs secteurs industriels vietnamiens attirent de plus en plus l’attention des investisseurs nationaux et internationaux.

Les flux d’investissement ne se limitent plus à un simple apport financier, mais s’inscrivent désormais dans une stratégie d’accompagnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la production jusqu’à la commercialisation, afin de créer une valeur durable pour les entreprises, les investisseurs et la société.

Ces derniers temps, les investisseurs privés continuent d’intensifier leur soutien aux entreprises vietnamiennes en leur apportant non seulement des capitaux, mais aussi une expertise en gestion, des conseils stratégiques et des connexions aux marchés internationaux. Cette approche contribue à améliorer la compétitivité des entreprises locales et à accélérer le processus de modernisation et d’innovation dans plusieurs secteurs clés de l’économie.

Toutefois, les investisseurs adoptent aujourd’hui une stratégie plus sélective, privilégiant les entreprises disposant d’une base opérationnelle solide, de capacités technologiques clairement définies et d’un potentiel de croissance durable.

Dans ce contexte, la mobilité verte apparaît comme un secteur particulièrement prometteur. La société par actions de valeurs mobilières (TVS) a récemment annoncé un investissement de 4 millions de dollars dans la société vietnamienne Dat Bike, pionnière dans la conception et la fabrication de motos électriques au Vietnam.

Cette entreprise se distingue par sa capacité à maîtriser l’ensemble de la chaîne technologique, depuis la recherche et le développement jusqu’à la conception et à la production. Le financement accordé par TVS sera utilisé pour accroître la capacité de production, consolider la chaîne d’approvisionnement, améliorer le réseau de distribution et renforcer les activités de recherche et développement, contribuant ainsi à accélérer la transition vers des moyens de transport plus propres et plus durables.

Parallèlement, l’industrie vietnamienne du mobilier connaît également une évolution notable. Longtemps spécialisée dans la sous-traitance pour des marques internationales, elle s’oriente progressivement vers la vente directe aux consommateurs mondiaux grâce au développement du commerce électronique transfrontalier.

Des plateformes internationales comme Wayfair, spécialisée dans les produits d’ameublement et de décoration, intensifient leur coopération avec le Vietnam afin d’aider les entreprises locales à élargir leur présence sur les marchés étrangers.

Concernant le protocole d’accord entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) et Wayfair, Hoang Minh Chien, directeur adjoint de Vietrade, a salué ce partenariat qui a revêt une importance concrète en aidant directement les entreprises de production et d’exportation du Vietnam à explorer de nouvelles opportunités sur les principaux marchés internationaux.

Il a également indiqué que Vietrade accorde une grande importance à la diversification des canaux de distribution modernes, tant au Vietnam qu’à l’étranger. Pour des secteurs clés du pays, tels que le bois, le mobilier, les articles ménagers et la décoration intérieure, la coopération avec des plateformes de commerce électronique spécialisées et reconnues comme Wayfair constitue une démarche stratégique pour renforcer la présence et la compétitivité des produits vietnamiens sur des marchés exigeants comme l’Amérique du Nord et l’Europe. -VNA/VI