Les entreprises vietnamiennes accélèrent l’adoption de l’intelligence artificielle

Photo d'illustration

Au cours de l’année écoulée, 170.000 nouvelles entreprises au Vietnam ont adopté l’intelligence artificielle (IA) dans leurs activités commerciales et la fourniture de services.



Selon une enquête menée par Amazon Web Services (AWS), en l’espace d’un an, la proportion d’entreprises utilisant l’IA est passée de 13 % à 18 %, soit près de 170.000 entreprises.



En 2024, chaque heure, cinq nouvelles entreprises en moyenne ont commencé à appliquer l’IA, ce qui a contribué à porter la croissance du marché à 39 % par rapport à la même période de l’année précédente.



Toujours selon ce rapport, 61 % des entreprises utilisant l’IA ont enregistré une hausse de leur chiffre d’affaires, avec une croissance moyenne de 16 %, tandis que 58 % estiment que l’IA leur permettrait de réduire de 20 % leurs coûts.



Pourtant, environ 74 % des entreprises reconnaissent n’utiliser l’IA que pour des tâches de base telles que l’optimisation des opérations et le gain de temps dans les processus.



L’étude d’AWS souligne que le manque de main-d’œuvre qualifiée demeure le principal obstacle à l’adoption et à l’expansion de l’IA.



Près de 69 % des entreprises estiment que le rôle moteur du gouvernement est essentiel pour accélérer l’adoption de l’IA. L’accélération de la transformation numérique dans le secteur public, notamment dans la santé et l’éducation, ainsi que des politiques de marchés publics favorables à l’innovation, constituent des facteurs déterminants.



Selon les prévisions, malgré les difficultés, l’IA continuera de se diffuser au sein des entreprises vietnamiennes. – VNA