Les entreprises vietnamiennes à la recherche d’opportunités de coopération lors du Salon Technologique IndiaSoft 2026

La délégation de dirigeants, représentants des associations et entreprises vietnamiennes lors de la cérémonie d’ouverture de l'IndiaSoft 2026. Photo : VNA

Du 23 au 25 mars, au Centre international des expositions Bharat Mandapam à New Delhi (Inde), s’est tenue l’IndiaSoft Expo 2026, organisée par le Conseil de promotion des exportations de l’électronique et des logiciels (ESC) relevant du ministère indien du Commerce et de l’Industrie. Il s’agit de l’un des plus grands événements spécialisés dans les technologies en Asie.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le gouverneur de Delhi, Taranjit Singh Sandhu, a souligné que, dans un contexte mondial instable, la capacité d’adaptation et de dépassement des frontières déterminera la compétitivité des nations et des entreprises. Les technologies numériques jouent un rôle clé dans la connexion des économies, facilitant les transactions transfrontalières, réduisant les coûts et améliorant l’efficacité opérationnelle.



Selon lui, la « connectivité » est désormais au cœur du monde des affaires moderne, non seulement entre les pays, mais aussi entre les entreprises, les gouvernements et les écosystèmes d’innovation. La participation croissante des PME et des startups ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce mondial grâce aux plateformes numériques. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, il est nécessaire de perfectionner le cadre juridique, d’investir dans les infrastructures et de renforcer la coopération internationale.



La délégation vietnamienne à IndiaSoft 2026 comprenait des représentants de l’Association des entreprises électroniques du Vietnam (VEIA), de l’Association vietnamienne des logiciels et des services informatiques (VINASA), ainsi qu’une trentaine d’entreprises actives dans les domaines des logiciels, des services informatiques, de l’électronique et de la transformation numérique.



À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont tenu une séance de travail avec la délégation vietnamienne, facilitée par le Bureau commercial du Vietnam en Inde. Les deux parties ont discuté des orientations de coopération, notamment dans le développement des chaînes d’approvisionnement électroniques, la sous-traitance de logiciels et de services informatiques, le transfert de technologies et la promotion des connexions d’affaires via des programmes B2B réguliers. La délégation a également visité les stands pour promouvoir ses capacités et rechercher des partenaires sur le marché indien.



Parallèlement à IndiaSoft, le salon Convergence India 2026 s’est également tenu au même endroit, attirant près de 55 000 visiteurs et environ 1 000 entreprises de 26 pays.



À cette occasion, l’entreprise vietnamienne Stringee a présenté sa plateforme de gestion d’entreprise Cogover, basée sur une architecture no-code et AI-native, intégrant centre d’appels, CRM, workflow et intelligence artificielle sur un système unifié afin d’optimiser les opérations et l’automatisation.



Selon Nguyễn Bá Luân, cofondateur de Stringee, l’Inde constitue un marché majeur du BPO, particulièrement adapté aux solutions de service client. Depuis 2023, l’entreprise s’est développée sur ce marché et a obtenu des résultats positifs, avec près de 200 clients et plus de 10 millions d’appels traités chaque mois.



Il a estimé que les produits des startups vietnamiennes peuvent rivaliser avec ceux du marché international, mais qu’ils doivent adopter dès le départ une vision globale. L’accès au marché mondial offre un potentiel de croissance bien plus important que le marché domestique, ouvrant la voie à l’émergence de grandes startups à l’avenir.



Ces deux événements, organisés sur trois jours, ont offert aux entreprises et associations l’opportunité de nouer des contacts, d’échanger sur les technologies, de rechercher des partenaires et de promouvoir la coopération et les investissements. Ils ont également permis de mettre à jour les tendances en matière de transformation numérique, d’intelligence artificielle et d’innovation, contribuant ainsi à renforcer les liens entre les communautés d’affaires vietnamienne et indienne dans une perspective concrète et durable. - VNA/VI