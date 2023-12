Les entreprises japonaises veulent se renforcer au Vietnam

Interrogées sur l’orientation de leurs activités ces prochaines années, 56,7 % des entreprises japonaises au Vietnam ont répondu vouloir "se développer".

Le Japon compte parmi les 5 principaux investisseurs étrangers au Vietnam. Photo d'illustration: baodautu



Les informations ci-dessus viennent d’une enquête récemment publiée par l’Agence japonaise de coopération internationale (JETRO). Ce nombre montre leur intérêt et leurs attentes vis-à-vis du marché vietnamien. C’est un fait, de nombreuses entreprises japonaises augmentent leurs investissements au Vietnam.

Présente au Vietnam depuis 2007, consciente que le développement économique et la croissance du marché créent des conditions favorables aux produits de santé, Yakult Vietnam, fabricant de boissons lactées fermentées contenant des bactéries vivantes, souhaite étendre ses activités dans un avenir proche.

Toshihiko Haramoto, directeur général de Yakult Vietnam Co., Ltd. a déclaré: "En 2007, au Vietnam, il y avait plus de maladies digestives et infectieuses qu’aujourd’hui, donc avec la mission de vouloir protéger la santé de tous, nous avons choisi le Vietnam comme lieu de développement. Notre prochain objectif est de doubler nos ventes, pour atteindre 2 millions de bouteilles par jour".

La société de technologie financière Money Forward propose une plateforme de gestion financière dont le siège est au Vietnam depuis 2015, où plus de 200 ingénieurs technologiques vietnamiens peuvent concevoir et développer des produits pour les clients du marché japonais. Dans un avenir proche, l’entreprise se développera sur le marché vietnamien.

Nana Nagai, directrice générale de Money Forward Vietnam a déclaré: "nous investirons et développerons nos services au Vietnam, notamment la gestion financière personnelle et professionnelle. Nous recherchons des startups potentielles dans le secteur fintech vietnamien pour investir et coopérer".

Nakajima Takeo, représentant en chef de la JETRO à Hanoï, a estimé: "Le Vietnam a un grand potentiel, de nombreux ingénieurs qualifiés et de jeunes talents. Sa population de 100 millions d’habitants constitue aussi un grand potentiel pour les entreprises japonaises".

Ces 11 derniers mois, le Japon s’est classé au 5e rang des investisseurs étrangers au Vietnam avec 3,1 milliards de dollars. Ce chiffre devrait augmenter, car le Japon figure souvent parmi les trois premiers pays et territoires ayant de gros investissements au Vietnam. – CPV/VNA/VI