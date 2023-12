Les entreprises invitées à s’adapter aux exigences vertes de l’UE

Les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur la transformation pour s'adapter aux exigences de l'UE en matière de développement vert et durable, en tirant parti des potentiels de commerce et d'investissement entre les parties, ont affirmé des experts lors d'un forum d'affaires Vietnam-UE tenu à Hô Chi Minh-Ville le 27 novembre.

Forum d'affaires Vietnam-UE. Photo : VNA

Ta Hoang Linh, directeur général du Département du marché euro-américain du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré qu'après la pandémie et les instabilités politiques actuelles accélérant le changement des chaînes d'approvisionnement, de nombreux partenaires mondiaux, notamment l'UE, diversifiaient activement leurs sources d'approvisionnement et choisissaient le Vietnam comme une destination stratégique de la région indo-pacifique.



L’UE est actuellement le troisième marché d’exportation et le cinquième marché d’importation du Vietnam. Dans le même temps, le Vietnam a dépassé Singapour pour devenir le plus grand partenaire commercial de l'UE au sein de l'ASEAN et se classe au 11e rang parmi les plus grands fournisseurs de matières premières du bloc.



Selon les statistiques douanières, le commerce bilatéral a été évalué à 62,24 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 9,2% sur un an. Les exportations du Vietnam vers l'UE ont atteint 46,82 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 16,7%. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral s'est élevé à 15,12 milliards de dollars, en baisse de 1,5% sur un an. Ce déclin est toutefois considéré comme temporaire, dans la mesure où le ralentissement s'est considérablement atténué et où l'économie de l'UE se redresse progressivement.

Ta Hoang Linh, directeur général du Département du marché euro-américain du ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo : VNA



Ta Hoang Linh a ajouté que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a efficacement aidé les produits des deux parties à accéder à leurs marchés respectifs, répondant ainsi à leurs besoins de diversification.



Le président d'EuroCham Vietnam, Gabor Fluit, a souligné que le fort engagement du Vietnam envers les normes européennes en matière de durabilité serait un facteur clé pour attirer les IDE, en particulier en provenance d'Europe.



Le respect des nouvelles réglementations du marché du bloc, en particulier le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et la directive sur le devoir de diligence en matière de durabilité des entreprises (CSDDD), nécessite des investissements importants de la part du Vietnam dans la modernisation de ses infrastructures, le progrès de ses technologies vertes et le développement de ses ressources humaines, a-t-il noté.



Nguyen Quoc Khanh, PDG de la recherche et du développement chez Vinamilk, a déclaré que l'entreprise vietnamienne de produits laitiers mettait depuis longtemps en œuvre un modèle d'économie circulaire, le considérant comme essentiel. Dans un avenir proche, non seulement l’Europe, mais la plupart des marchés mondiaux exigeront des produits répondant aux normes vertes et durables, et les entreprises qui ne s’y conformeront pas auront du mal à être compétitives.



Les questions d’investissement constituent le principal défi pour la plupart des entreprises dans la transition vers une production verte. Cependant, on peut affirmer que les bénéfices obtenus dépasseront les coûts de la conversion, a déclaré Nguyen Quoc Khanh. - VNA/VI