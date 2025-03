Les entreprises françaises intéressées par le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh (gauche), et le ministre Philippe Tabarot, ministre français chargé des Transports, le 21 mars à Hanoï. Photo: VNA

Lors de la réception, Philippe Tabarot a déclaré que les entreprises françaises, particulièrement compétentes en science et technologie, et possédant une expérience dans la conception, la construction, la gestion et le développement de chemins de fer, sont très intéressées par le projet de chemin de fer à grande vitesse du Vietnam, souhaitant établir et élargir leur coopération avec des partenaires vietnamiens.

Le ministre Philippe Tabarot a souligné que la coopération étroite et efficace entre la France et le Vietnam allait au-delà du simple sens de la coopération économique et commerciale, mais démontrait aussi clairement la volonté de coopérer et de se développer ensemble au fil des années, notamment dans les transports avec les domaines du ferroviaire, du maritime, de l'aéronautique et des transports urbains.

Le ministre Trân Hông Minh a déclaré que les transports sont l'une des priorités que le Vietnam et la France ont promues conjointement au fil des ans, avec une coopération dans les domaines de l'aviation, des chemins de fer, du transport maritime et des routes. Actuellement, les deux compagnies aériennes exploitant régulièrement le marché entre le Vietnam et la France sont Vietnam Airlines et Air France.

Il a suggéré les deux parties de continuer à accroître leur soutien et de partager leurs expériences en matière de gestion étatique de l'aviation, de créer des conditions favorables aux opérations plus afficaces et plus réussis des entreprises aéronautiques des deux pays dans les temps à venir.

En outre, l’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé la politique d’investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Il s’agit du premier projet de chemin de fer à grande vitesse mis en œuvre au Vietnam, à grande échelle, appliquant des technologies et des techniques modernes, a indiqué le ministre Trân Hông Minh.

Il a espéré que le ministre Philippe Tabarot, le ministère des Transports et les agences et organismes français continueront à prêter attention et à soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines, la rénovation et la modernisation des infrastructures ferroviaires en particulier, et du système d'infrastructures de transport en général ; prêter activement attention et partager des expériences et des leçons précieuses dans la construction, l'entretien et le développement de l'industrie ferroviaire à grande vitesse, tout en élargissant les opportunités de coopération pour développer des projets ferroviaires au Vietnam dans les temps à venir.-VNA/VI