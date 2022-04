Les entreprises européennes sont plus optimistes quant au climat de l'investissement au Vietnam

Selon le site Fiber2Fashion le 25 avril, l'indice du climat des affaires (BCI) de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) montre que la confiance des entreprises européennes en le climat de l'investissement du Vietnam a continué de progresser au début 2022.

Photo : VNA

Au premier trimestre 2022, cet indice a atteint de nouveau son plus haut niveau depuis le début de la 4e vague du COVID-19, avec 73 points, en hausse de 12 points par rapport au quatrième trimestre 2021, selon un communiqué de presse de l’EuroCham.

Les entreprises sont désormais plus optimistes après que le Vietnam a assoupli les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et accéléré le développement économique.

En général, les chefs d'entreprise européens sont également de plus en plus optimistes quant à la croissance de l'économie vietnamienne dans les temps à venir. Plus des deux tiers des personnes interrogées pensent que l'économie vietnamienne se stabiliserait et de s'améliorerait au deuxième trimestre 2022, contre 58% au quatrième trimestre 2021.

L'étude sur le BCI a été menée pour la première fois en 2013 et est réalisée par YouGov depuis 2020.