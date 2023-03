Les entreprises et touristes chinois saluent la relance des voyages de groupe au Vietnam

Le gouvernement chinois a décidé de mettre le Vietnam sur sa liste de relance à titre expérimental du

tourisme de groupe

pour la deuxième phase, soit à partir du 15 mars prochain.

De nombreux Chinois et agences de voyages se sont réjouis de cette décision, qui ouvre la perspective de promouvoir rapidement la reprise et le développement du secteur touristique ainsi que les échanges entre les deux peuples après la pandémie de COVID -19.

Xu Xingwei, directeur des ventes d’une agence de voyage chinoise, a partagé que le milieu d'entreprises touristiques chinoises était très heureux que la Chine et le Vietnam rouvrent leurs portes aux touristes, ce qui aidera à stimuler le tourisme entre les deux pays.

"Nous espérons que les autorités des deux parties faciliteront rapidement les procédures en faveur des touristes et des entreprises touristiques", a-t-il exprimé.

Avant la pandémie de COVID -19, la Chine était la plus grande pourvoyeuse de touristes au Vietnam, avec plus de 5,8 millions en 2019 soit un tiers des visiteurs internationaux. La même année, environ 4,5 millions de Vietnamiens s'étaient rendus en

Chine

.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, s’est félicité de cette décision de la Chine, affirmant que le ministère des Affaires étrangères et les organes de représentation du Vietnam en Chine avaient activement discuté avec les ministères et secteurs chinois concernés pour accélérer la reprise des voyages de groupe au Vietnam.

Cette décision devrait avoir un impact positif sur le renforcement des échanges entre les peuples des deux pays, la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce et d’investissement, contribuant à approfondir le partenariat de coopération stratégique intégral, a-t-il estimé.

La coopération dans le tourisme avant la pandémie s’était bien développée, apportant des avantages concrets au développement du tourisme et de l’économie des deux pays. Par conséquent, le fait que la Chine autorise ses entreprises touristiques à piloter la reprise des voyages de groupe pour les citoyens chinois vers le Vietnam devrait contribuer à promouvoir la reprise et le développement du tourisme au Vietnam et en Chine ainsi qu'à cultiver l’amitié entre les deux pays. -VNA/VI