Les entreprises appelées à chercher à mieux tirer parti de l’EVFTA

L'Union européenne (UE) est un marché exigeant avec des normes de produits très strictes. Les entreprises vietnamiennes doivent faire des efforts pour s'adapter et tirer parti du soutien des agences compétentes, des organisations internationales de promotion du commerce et des associations professionnelles.

Marko Walde, représentant en chef de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Vietnam, au Myanmar, au Cambodge et au Laos (AHK). Photo: VNA

C’est ce qu’a estimé Marko Walde, représentant en chef de la Chambre allemande de commerce et d'industrie au Vietnam, au Myanmar, au Cambodge et au Laos (AHK), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à l'occasion du 3e anniversaire de la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).

Selon lui, malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 au cours des trois premières années de mise en œuvre de l'EVFTA, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l'UE a toujours enregistré une croissance, de 14,2% en 2021 et de 16,7% en 2022. Les exportations de l'UE vers le Vietnam ont également augmenté de manière significative dans de nombreux domaines tels que les machines, les automobiles, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les biens de consommation.

Cependant, aux côtés des avantages, la mise en œuvre de l’EVFTA

présente encore des lacunes.

Marko Walde a estimé que jusqu'à présent, les entreprises vietnamiennes n'avaient pas pleinement profité de cet accord pour développer durablement leurs activités d'exportation, précisant que la part des produits vietnamiens dans les importations de l’UE ne représentait qu’environ 2%.

Selon lui, bien que le Vietnam ait fait des efforts pour simplifier les procédures, l'un des principaux obstacles pour les entreprises allemandes et européennes réside dans les procédures administratives compliquées. En outre, un système d’infrastructures inadéquat constitue un autre obstacle.

Le spécialiste a recommandé aux entreprises vietnamiennes d’étudier profondément les normes et réglementations de l’UE, de rechercher le soutien des organes compétents, notamment par le biais de programmes gouvernementaux, pour améliorer la compétitivité. De plus, le Vietnam devrait profiter de l’assistance technique et du financement de l’UE et de l’Allemagne pour améliorer les liens entre les chaînes d’approvisionnement.

Marko Walde a par ailleurs souligné l’importance de la simplification des réglementations pour créer un environnement plus favorable aux flux de capitaux en provenance d’Europe, ainsi que de l’investissement dans le développement de ressources humaines.