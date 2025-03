Les entreprises américaines saluent l’environnement d’affaires du Vietnam et expriment leur volonté d’expansion

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé samedi matin 1er mars à Hanoï un échange de vue avec des entreprises américaines. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, samedi matin 1er mars à Hanoï, un échange de vues avec des entreprises américaines afin d’évaluer la situation, d’identifier les défis et d’explorer les opportunités de coopération et d’investissement pour un développement rapide et durable des relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis.

S'exprimant lors de l’événement, des représentants de l'ambassade des États-Unis au Vietnam, de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham Vietnam) et des chefs d'entreprise américains se sont félicités du bon développement des relations bilatérales, en particulier après leur élévation au niveau de partenariat stratégique global.

Les représentants des entreprises américaines ont salué les efforts soutenus du Vietnam pour améliorer sa compétitivité et instaurer un environnement commercial transparent et équitable. Ils ont particulièrement souligné la mise en œuvre des engagements pris, la rationalisation de l'administration, la réforme des procédures administratives et l'écoute attentive des préoccupations des entreprises.

Ils ont exprimé leur ferme intention d'investir et de développer leurs activités au Vietnam, en ciblant notamment les secteurs à fort potentiel tels que la technologie, le big data, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la finance, l'aéronautique, l'automobile, l'énergie, le textile-habillement, l'agroalimentaire et la production de biens de consommation.

Les entreprises américaines souhaitent que le Vietnam poursuive ses réformes administratives, facilite l’octroi de permis de travail et de visas, adopte des politiques fiscales et tarifaires plus attractives, améliore son cadre juridique et modernise ses infrastructures pour favoriser un climat d’investissement plus efficace et durable.​

Prenant la parole, le Premier ministre vietnamien a salué les analyses des participants, témoignant d’une compréhension approfondie du Vietnam et de son environnement économique. Il a souligné que, malgré des avancées significatives, la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis restait en deçà des potentiels. Il a donc encouragé les entreprises américaines à investir davantage, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.

Le Premier ministre a rappelé que le Vietnam visait une croissance économique de 8 % en 2025 et à deux chiffres dans les années à venir. Il a invité les entreprises américaines à collaborer pour atteindre ces objectifs, dans une logique de bénéfices mutuels et de consolidation du partenariat stratégique global.

Il a également proposé aux entreprises américaines de renforcer leur contribution au développement économique du Vietnam en augmentant leurs investissements de haute qualité, en transférant des technologies de pointe et en formant des ressources humaines locales. Il a insisté sur le rôle clé des industries émergentes, telles que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’informatique en nuage, l’Internet des objets, l’optoélectronique, les biotechnologies, les nouveaux matériaux et l’industrie pharmaceutique.

Le chef du gouvernement a suggéré que les entreprises américaines aident les entreprises vietnamiennes à s’intégrer dans l’écosystème économique américain et dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il a également appelé à une reconnaissance rapide du Vietnam comme économie de marché par le gouvernement américain, ainsi qu’à son retrait de la liste de contrôle des exportations de haute technologie D1-D3.

Enfin, le Premier ministre s’est dit convaincu que, dans les années à venir, les entreprises américaines continueraient d’accroître leurs investissements au Vietnam, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Les États-Unis sont actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam, l’un de ses plus grands marchés d’exportation et l’un de ses principaux investisseurs. En retour, le Vietnam est le 7e partenaire commercial des États-Unis. De nombreuses entreprises américaines de premier plan, telles que Ford, Boeing, SpaceX, Coca-Cola, Warburg Pincus, Pacifico Energy, Gap, Mastercard, Meta, Google, Amkor Technology et Nvidia, investissent et recherchent activement des opportunités au Vietnam.- VNA/VI