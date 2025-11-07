Les enseignants vietnamiens se distinguent par leurs compétences numériques, selon l’enquête TALIS 2024

Photo d'illustration: VNA

Le 6 novembre, le ministère de l’Éducation et de la Formation a annoncé que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) venait de publier les résultats de l’enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) 2024, menée dans 55 pays et territoires. Le Vietnam figure parmi les pays salués par l’OCDE pour son taux de participation et l’efficacité de sa mise en œuvre.



Les résultats du TALIS 2024 montrent que les enseignants vietnamiens ont un âge moyen de 42 ans, inférieur à la moyenne de l’OCDE (45 ans) ; 70 % sont des femmes et 91 % disposent d’un contrat à long terme.



Fait remarquable, 92 % des enseignants vietnamiens estiment que leur profession est respectée par la société – le taux le plus élevé parmi tous les pays participants (la moyenne de l’OCDE est de 22 %).



La satisfaction professionnelle atteint également un niveau très élevé : 97 % des enseignants se déclarent satisfaits de leur travail (contre 89 % pour la moyenne de l’OCDE), et seulement 3 % des enseignants de moins de 30 ans envisagent de quitter la profession dans les cinq prochaines années (contre 20 % dans l’OCDE).



L’un des points saillants du TALIS 2024 réside dans la capacité de transformation numérique des enseignants vietnamiens. Pas moins de 64 % d’entre eux ont déjà utilisé l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement, plaçant le Vietnam au 5ᵉ rang parmi les pays et territoires participants – bien au-dessus de la moyenne de l’OCDE (36 %).



Cependant, 71 % des enseignants indiquent que leur établissement manque encore d’infrastructures et d’outils numériques nécessaires à l’application de l’IA, soit un chiffre bien supérieur à la moyenne de l’OCDE (37 %). Cela met en évidence la nécessité urgente de renforcer la formation et le développement des compétences numériques du corps enseignant dans un contexte de transformation numérique accélérée.



Le TALIS 2024 confirme la position positive du Vietnam dans la région, en cohérence avec les bons résultats des élèves vietnamiens aux programmes PISA 2022 et SEA-PLM 2024. Le rapport souligne néanmoins la nécessité d’investir davantage dans les compétences numériques, le développement professionnel et la gestion du changement au sein des établissements scolaires.-VNA/VI