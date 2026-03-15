Les électeurs de la zone spéciale de Truong Sa participent au scrutin national

Des électeurs au bureau de vote n° 14 à Truong Sa. Photo: VNA

Officiers, soldats et pêcheurs de la zone spéciale de Truong Sa (Spratly), dans la province de Khanh Hoa, se sont joints aux électeurs du pays le 15 mars pour élire les députés de la 16e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Au bureau de vote n° 14 à Truong Sa et au bureau de vote n° 1, situé dans la salle de la Brigade 146, les soldats et les pêcheurs ont voté après avoir reçu des instructions sur les procédures de vote de la part de l'équipe électorale.

Bulletins en main, les électeurs de la zone spéciale de Truong Sa ont exprimé leur espoir que les députés nouvellement élus respecteraient les engagements pris dans leurs programmes d'action, porteraient les préoccupations des électeurs à l'Assemblée nationale et contribueraient à adapter les politiques et les lois aux besoins concrets.

Ils ont également exprimé l'espoir que les élus soutiendraient les efforts visant à faire de Khanh Hoa une ville à administration centrale, tout en accordant la priorité au renforcement de la défense nationale, à la sauvegarde de la souveraineté maritime du pays et à l'aide aux pêcheurs opérant dans les zones de pêche de Truong Sa.

Au bureau de vote n° 1, le jeune électeur Tran Trung Hau, de la Brigade 146, a déclaré que voter reflétait non seulement une maturité personnelle et un sens civique, mais aussi la confiance accordée aux députés élus qui porteront la voix des électeurs sur les questions relatives au développement national dans cette nouvelle ère.

Considérant cette élection comme une mission politique cruciale, le commandement de l'île de Truong Sa a mis en œuvre un ensemble de mesures coordonnées pour en assurer le bon déroulement. Les préparatifs ont été menés de manière systématique, incluant la vérification des registres de population, l'affichage des listes électorales, la mise en place de mesures de sécurité et une étroite coordination avec les autorités locales.

À noter que l'équipe électorale du bureau de vote n° 14 a intégré la communication sur la loi électorale aux séances d'information politique régulières, permettant ainsi aux soldats de mieux comprendre les critères de sélection des candidats et de faire des choix éclairés.

Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, Ho Xuan Truong, vote au bureau de vote n° 14 dans la zone spéciale de Truong Sa. Photo: VNA

Afin de permettre aux officiers, militaires, résidents et pêcheurs en mer d'exercer pleinement leurs droits civiques, 20 des 22 bureaux de vote de la zone spéciale de Truong Sa ont achevé le vote anticipé le 8 mars.

Dans toute la province de Khanh Hoa, environ 1,6 million d'électeurs, répartis dans 65 communes, quartiers et zones spéciales, sont appelés aux urnes le 15 mars. En vue de ces élections, la province a mis en place quatre commissions électorales pour les députés à l'Assemblée nationale, 19 pour les membres au Conseil populaire provincial et 387 pour les membres aux Conseils populaires communaux, et a approuvé 1 123 bureaux de vote, correspondant à 1 123 équipes électorales.

Les électeurs de Khanh Hoa éliront 12 députés à la 16e Assemblée nationale parmi 20 candidats ; et 67 membres au Conseil populaire provincial pour le mandat 2026-2031 parmi 108 candidats et 1 392 aux Conseils populaires au niveau communal et de quartier sur 2317 candidats. -VNA/VI