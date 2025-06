Les efforts pour remédier aux conséquences des mines et bombes après la guerre

Plus d'un demi-siècle après la guerre, les bombes et mines représentent toujours un grave danger au Vietnam, menaçant la vie des habitants et freinant le développement.

Selon le Centre national d'action contre les bombes et mines du Vietnam (VNMAC), le nombre de restes explosifs de guerre au Vietnam est d'environ 800 000 tonnes. La superficie polluée s'élève à 5,6 millions d'hectares. Ces engins explosifs ont causé plus de 40 000 morts et 60 000 blessés, dont de nombreux enfants et soutiens de famille.

Dans des provinces autrefois champs de bataille intenses comme Quang Tri, Quang Binh et Hà Tinh, les habitants continuent de cultiver des sols potentiellement contaminés. À Can Lôc (Hà Tinh), les 17 communes et bourgs sont pollués par des explosifs. Depuis plus de 30 ans, la région recense 36 victimes, dont 15 décès.

Face à cette situation, le gouvernement vietnamien a adopté en 2010 un programme national de déminage (2010-2025) visant à mobiliser les ressources nationales et internationales pour éliminer les dangers liés aux engins explosifs et favoriser le développement socio-économique.

Selon le rapport du ministère de la Défense, au cours de ces 15 dernières années, plus de 500 000 hectares ont été nettoyés, permettant la neutralisation de millions de bombes, d'obus, de grenades et de mines. Le centre national d'action contre les bombes et mines du Vietnam, créé en mars 2014, coordonne ces opérations à l'échelle nationale.

Activités de déminage à Quang Tri. Photo: nhandan.vn

L'appui international est essentiel. Les États-Unis ont accordé plus de 250 millions de dollars pour soutenir les activités de déminage. Un projet de coopération entre le Vietnam, la République de Corée et le Programme des Nations Unies pour le développement (KOICA-UNDP), doté de 25 millions de dollars, est en cours dans les provinces les plus contaminées : Quang Binh et Quang Tri.

Depuis 1999, le Groupe consultatif sur les mines (Mines Advisory Group - MAG), une organisation non gouvernementale fournissant une assistance aux personnes touchées par les mines terrestres, les munitions non explosées et les armes à feu, a nettoyé plus de 286 km² de terres et détruit plus de 350 000 engins explosifs, contribuant à la renaissance progressive des terres polluées. -VNA/VI