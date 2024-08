Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour en forte hausse en juillet

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et Singapour a atteint plus de 3,1 milliards de dollars singapouriens (environ 2,3 milliards de dollars américains) en juillet, soit une hausse de 20,91% sur un an, selon le Bureau commercial du Vietnam à Singapour.



Les exportations du Vietnam vers Singapour ont notamment augmenté de 36,25% pour atteindre 763,9 millions de dollars singapouriens, tandis que le chiffre d'affaires des importations a bondi de 16,7% pour atteindre plus de 2,38 milliards.



Ainsi, entre janvier et juillet, le Vietnam a maintenu sa position de 12e partenaire commercial de Singapour, avec un chiffre d'affaires commercial bilatéral dépassant 18,32 milliards de dollars singapouriens, en hausse de 9,02% par rapport à la même période en 2023. Les trois principaux groupes d'exportations du Vietnam vers Singapour en juillet ont enregistré une croissance, notamment les machines, équipements, téléphones et composants et pièces détachées en hausse de 22,86 %; les réacteurs, chaudières, machines-outils et équipements, pièces détachées de ces machines en hausse de 68,21 %; le verre et les produits en verre en hausse de 94,61 %.

Une forte croissance a également été enregistrée dans d'autres groupes d'exportations tels que le fer et l'acier, représentant une augmentation de plus de 12 fois, tandis que les machines optiques, les instruments de mesure, les équipements médicaux, les montres, les instruments de musique et les accessoires de toutes sortes ont également connu une augmentation de trois fois. Certains produits de base ont connu une baisse des revenus, à savoir le papier et les produits en papier (- 35,86 %) et les vêtements (- 23,65 %).

En ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, 16 des 21 groupes de produits de base ont connu une croissance positive, notamment les machines, équipements, téléphones portables, composants et pièces détachées de toutes sortes (+ 30,84 %) ; les réacteurs, chaudières, machines-outils et équipements et pièces détachées de ces machines (+ 53,28 %), ainsi que l'essence, le pétrole et les produits pétroliers (+ 1,05 %).



Le conseiller commercial Cao Xuan Thang, chef du Bureau commercial du Vietnam à Singapour, a déclaré que pour mieux soutenir les entreprises vietnamiennes dans les temps à venir, le Bureau continuera à mettre à jour les dernières politiques du pays, à fournir une assistance aux entreprises vietnamiennes dans les activités de promotion du commerce et à accroître la présence des produits vietnamiens à Singapour.



Les délégations de travail de Singapour bénéficieront d'un soutien pour trouver des sources de marchandises ainsi que pour promouvoir les investissements industriels, commerciaux et de services au Vietnam, a-t-il ajouté. -VNA/VI