Les drones ouvrent un nouvel espace économique pour le Vietnam

Le développement rapide des véhicules aériens sans pilote (UAV, ou drones) est en train de dessiner un nouvel horizon économique pour le Vietnam.

Selon l’Alliance vietnamienne de l’économie à basse altitude, le marché national des drones pourrait atteindre une valeur de 10 milliards de dollars et générer près d’un million d’emplois d’ici 2035. Cette perspective offre un vaste champ d’opportunités aux entreprises technologiques vietnamiennes, appelées à s’engager davantage dans la recherche, la production et la commercialisation de ces équipements de haute technologie.

À Hô Chi Minh-Ville, les premières initiatives concrètes visant à intégrer les drones dans la vie quotidienne ont déjà vu le jour. Récemment, le Département municipal des sciences et technologies, en coordination avec le Comité de gestion de la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) et plusieurs entreprises technologiques, a lancé un programme pilote de livraison par drones au sein de la SHTP. Bien que limité à une phase expérimentale, ce projet marque une étape importante dans l’application des drones à la logistique de courte distance et fournit des données pratiques essentielles pour l’élaboration de politiques publiques adaptées.

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville écoutent la présentation des drones UAV par les dirigeants d’entreprises. (Photo : VGP)

Selon les unités participantes, les résultats initiaux montrent que les drones pourraient, à terme, opérer sur des distances plus longues, reliant par exemple des zones comme Cân Gio et Vung Tàu, afin de répondre aux besoins logistiques dans un espace urbain élargi. Fait notable, ce programme est mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme de test réglementaire contrôlé (sandbox), conformément à une résolution du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville. Cette approche vise à créer un environnement réel d’expérimentation pour les technologies émergentes, tout en permettant aux autorités de perfectionner progressivement le cadre juridique des drones civils.

Au-delà de Hô Chi Minh-Ville, les applications des drones se multiplient dans plusieurs secteurs. À la fin de l’année 2025, l’Hôpital général Duc Giang, à Hanoï, en collaboration avec la Poste du Vietnam (Vietnam Post), a mené un projet pilote de transport par drones d’échantillons biologiques, de médicaments et de fournitures médicales dans un rayon d’environ 10 kilomètres. Ce modèle est appelé à réduire sensiblement les délais de transport et à renforcer la réactivité du système de santé, notamment dans un contexte de congestion croissante du trafic urbain.

Les drones ont également démontré leur utilité dans les situations d’urgence. Lors des graves inondations survenues dans le Centre et les Hauts Plateaux du Vietnam à la fin de 2025, Viettel a déployé près de 300 vols de drones pour acheminer des marchandises de secours et assurer le ravitaillement des zones isolées. Initialement développés pour la logistique commerciale, ces systèmes de drones ont prouvé leur capacité d’adaptation et leur efficacité dans les opérations humanitaires, contribuant ainsi à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles.

Parallèlement aux phases de test et d’application, de nombreuses entreprises vietnamiennes investissent de manière structurée dans la production de drones. La société par actions Gremsy, spécialisée dans les solutions de nacelles stabilisées, de charges utiles et de modules de caméras pour drones, a récemment lancé la construction d’une usine au sein de la SHTP, avec un investissement initial de 550 milliards de dôngs. Les produits de Gremsy sont aujourd’hui exportés vers plus de 80 pays, le marché nord-américain représentant plus de la moitié de son chiffre d’affaires. L’entreprise ambitionne d’élargir son échelle de production et de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur des drones au Vietnam.

L’écosystème des drones à la SHTP comprend également Saolatek, une entreprise issue de l’incubateur de startups de haute technologie. Les drones « Make in Vietnam » développés par Saolatek ont déjà pénétré plusieurs marchés internationaux et sont reconnus pour leur qualité et leur fiabilité.

À une échelle plus large, de grands groupes économiques manifestent un intérêt croissant pour ce secteur. CT Group a créé la filiale CT UAV et développé plusieurs modèles de drones destinés à la surveillance, à la lutte contre les incendies et à l’agriculture intelligente, tout en annonçant un projet de complexe technologique UAV de 400 hectares dans la province de Tây Ninh. Le groupe FPT a, pour sa part, exprimé sa volonté de participer à l’élaboration de politiques et au développement d’une zone de production de drones à grande échelle. Quant à Viettel, il a déjà conçu et fabriqué des dizaines de types de drones destinés aussi bien aux usages civils qu’à la défense et à la sécurité.

Selon les experts, avec un littoral étendu, un vaste réseau d’îles et une agriculture diversifiée, le Vietnam dispose d’atouts majeurs pour développer des drones spécialisés. Appuyé par les grandes orientations du Parti et de l’État en matière de science et technologie, d’innovation, de développement du secteur privé et par la stratégie « Make in Vietnam », le secteur des drones est appelé à devenir une nouvelle industrie motrice, contribuant à la croissance économique et au renforcement de la capacité technologique nationale. - VNA/VI