Les droits de douane réciproques américains suscitent l’incompréhension au Vietnam

Négocier les droits de douane n’est pas une bonne façon d’équilibrer la balance commerciale et de servir la population, a déclaré jeudi 3 avril le vice-ministre des Finances Nguyên Duc Chi lors d’une conférence de presse à Hanoi, en réponse à la décision du président américain Donald Trump d’imposer un «droit de douane réciproque» de 46% sur toutes les marchandises importées du Vietnam.



Ce droit de douane a surpris toutes les agences gouvernementales et les entreprises vietnamiennes, même si le ministère des Finances a adopté une approche proactive et réduit les taux de taxe sur plusieurs marchandises importées ces dernières semaines – notamment celles en provenance des États-Unis – afin d’accroître le chiffre d’affaires des importations vietnamiennes et d’équilibrer son excédent commercial, selon le responsable.



«Nous essayons encore de comprendre la raison et la logique derrière ce taux de taxe», a déclaré le vice-ministre Nguyên Duc Chi.

«Nous voulons tous atteindre l’équilibre commercial», a-t-il ajouté. « Mais l’équilibre doit s’accompagner de croissance – d’un volume d’échanges plus important, et nous ne devrions pas y remédier par des taxes.»

Si un pays réduit les droits de douane tandis que l’autre les augmente, le volume global des échanges commerciaux diminuera, ce qui n’est une bonne solution ni pour l’un ni pour l’autre, a-t-il ajouté.

«Nous devons faire preuve de patience et poursuivre le dialogue avec notre partenaire commercial, les États-Unis, afin de trouver de meilleures solutions », a déclaré le responsable. «Nous devons viser l’équilibre commercial au sens du développement – en augmentant le volume d’échanges sans augmenter les taxes, afin que les consommateurs des deux pays puissent bénéficier du développement des échanges.»



Le directeur du Département de la politique fiscale du ministère des Finances, Nguyên Quôc Hung s’exprime lors d’une conférence de presse, au siège du ministère à Hanoi, le 3 avril. Photo: VNA

Évoquant également la question des droits de douane lors de la conférence de presse, Nguyên Quôc Hung, directeur du Département de la politique fiscale du ministère, a déclaré qu’il était primordial de comprendre comment le président américain Trump a pu invoquer l’imposition par le Vietnam d’un droit de douane de 90% sur les produits américains, et comment son «droit de douane réciproque» de 46% a été calculé.



Selon Nguyên Quôc Hung, un rapport récent du Bureau du représentant américain au commerce indique que le taux moyen de taxe à l’importation pour les marchandises importées au Vietnam n’est que de 9,4%. Il précise également que la plupart des marchandises américaines importées au Vietnam sont soumises à un taux de taxe à l’importation de 15% ou moins, à quelques exceptions près.



«Ces chiffres montrent que nos droits de douane sont bien inférieurs au taux de 90 % [que Trump prétend que le Vietnam impose aux marchandises américaines] et à la taxe de 46 % qui sera appliquée à nos marchandises», a-t-il déclaré.



« Nous devons clarifier si d’autres facteurs sont inclus dans les calculs, ou si des raisons sont prises en compte, outre les taxes réelles », a-t-il ajouté. Le taux de taxe de 46% est bien supérieur au taux actuel appliqué par les États-Unis aux marchandises vietnamiennes importées aux États-Unis, a ajouté le responsable.



«Nous constatons que cela aura un impact très négatif sur nombre de nos industries manufacturières, en particulier celles qui exportent massivement vers les États-Unis, comme les composants électroniques, l’agriculture, le textile et la chaussure», a-t-il indiqué.



Le 31 mars, suite à l’examen des politiques fiscales actuelles par le ministère, le gouvernement a publié le décret n°73 visant à ajuster et à réduire significativement les taux de droits de douane pour 16 catégories de produits importés au Vietnam qui présentent un intérêt particulier pour les principaux partenaires commerciaux du pays, dont les États-Unis. Il s’agit notamment des automobiles, des produits agricoles, de l’éthanol, du bois et des produits dérivés du bois. – VNA/VI