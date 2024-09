Les dons pour les victimes du typhon Yagi continuent d’augmenter

Lors du programme de collecte de dons pour les victimes du typhon Yagi, organisé à l’ambassade du Vietnam au Cambodge. Photo : VNA

Les Vietnamiens résidant au Cambodge, en Russie et au Japon ont lancé des campagnes de collecte de dons pour venir en aide aux personnes touchées par le typhon Yagi dans le Nord du pays.



Dès la cérémonie de lancement de la campagne au Cambodge, le 13 septembre, l'ambassade du Vietnam a reçu près de 40.000 dollars. En Russie, le montant des premiers dons s’est élevé le 13 septembre à 10h00 à plus de 30.000 dollars, selon l’ambassade du Vietnam dans ce pays. Le montant total des fonds recueillis au Japon s’élevait à environ 34.000 dollars.



Au Vietnam, les dons au profit des victimes du typhon Yagi avaient atteint vendredi 13 septembre 775,5 milliards de dôngs, soit environ 31,5 millions de dollars, selon le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Ces contributions, provenant de particuliers et d’organisations, ont été versées sur le compte du Comité national de secours, qui a déjà commencé à distribuer les fonds à ses antennes dans les provinces touchées.



Le central du Front de la Patrie du Vietnam a précisé que les dons continueraient d’être reçus sans interruption, même les week-ends. De plus, une première version des relevés bancaires, incluant la liste des contributeurs, a été publiée par Vietcombank pour garantir une transparence totale et permettre au public de suivre l’évolution des donations. – VNA/VI