Les données numériques, clé d'un marché plus vaste pour les produits vietnamiens

L'Administration vietnamienne des Forêts (VNFOREST) vient de lancer WoodID, une application mobile utilisant l'intelligence artificielle pour identifier les essences de bois.

Capable de reconnaître plus de 260 espèces, cet outil est désormais utilisé par les douanes, les services de contrôle forestier, les entreprises et les chercheurs. Il facilite une identification rapide et précise, contribuant ainsi à la transparence de la chaîne d'approvisionnement et à la conformité avec les normes internationales.

Selon Nguyên Huu Thiên, directeur adjoint de la VNFOREST, cet outil témoigne de l'engagement du Vietnam en faveur d'une gestion forestière transparente, durable et responsable, tout en renforçant la réputation du bois vietnamien sur les marchés national et mondial.

La transparence de l'origine du bois constitue également une exigence clé pour que le Vietnam puisse obtenir la licence FLEGT, attestant de la légalité du bois conformément à l'Accord de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (VPA/FLEGT) signé avec l'Union européenne. Par ailleurs, le respect du règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (EUDR) devient désormais une condition obligatoire pour que le Vietnam puisse maintenir sa part de marché dans l'exportation du bois et des produits dérivés vers l'UE – l'un des marchés les plus vastes et les plus exigeants au monde.

Le 29 août 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a publié la directive 150/CĐ-TTg sur le renforcement de la traçabilité et de la qualité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques destinés à l'exportation. Cette décision fait suite à plusieurs alertes européennes concernant la non-conformité de certaines cargaisons vietnamiennes et marque la volonté du gouvernement de protéger la marque nationale et d'assurer la crédibilité des produits exportés.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement développe actuellement une base de données intégrée pour répondre aux exigences de l'EUDR. Soutenu par l'organisation IDH, le système est testé sur 137 000 hectares de café et sera étendu à 462 000 hectares, soit 80 % des zones caféières principales.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Hoàng Trung, a demandé aux unités spécialisées de finaliser rapidement le système informatique et de mettre à jour les données relatives aux superficies cultivées, aux cartes de coordonnées géographiques, aux producteurs, aux commerçants et aux volumes de production, afin d'assurer une traçabilité complète des produits.

Une base de données est en cours de construction pour tracer les zones de culture du café, répondant aux exigences de l'EUDR. Photo: VNA

Les exportations des trois filières principales - café, caoutchouc et bois - vers l'UE doivent satisfaire pleinement aux exigences en matière de données, de dossiers et de traçabilité.

Parallèlement, plus de 8 000 codes de zones de culture et 1 600 de stations d'emballage ont été approuvés par les pays importateurs pour les principaux produits comme le fruit du dragon, la mangue, le durian ou la banane.

Dans le secteur des pêches, le système de traçabilité électronique eCDT est généralisé. Il permet un suivi transparent du parcours des produits de la mer, du bateau au marché, contribuant à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés mettra également en place un système national de traçabilité, intégrant les données des chaînes d'approvisionnement agricoles, sylvicoles et aquatiques – notamment pour les produits à haut niveau de risque. Ce système sera opérationnel dès l'entrée en vigueur de la Loi amendée sur la qualité des produits et des marchandises.

La traçabilité est désormais une obligation incontournable pour les activités de production et d'exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques. Une action coordonnée entre autorités et entreprises est essentielle pour maintenir les marchés et renforcer le label agricole vietnamien à l'échelle mondiale. -VNA/VI