Les domaines culturel et social sont valorisés, le bien-être social est garanti et la vie de la population améliorée

Entre 2021 et 2025, les domaines culturel et social sont valorisés, le bien-être social est garanti et la vie de la population améliorée. Selon les Nations Unies, l’indice mondial du bonheur du Vietnam s’est classé au 46e rang mondial en 2025, soit un gain de 37 places par rapport à 2020.
    

