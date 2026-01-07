Les dix meilleures destinations à découvrir au Vietnam, selon Lonely Planet

Le célèbre guide de voyage Lonely Planet a dévoilé dans ses dernières recommandations sa sélection des dix des meilleurs endroits à visiter au Vietnam où le nombre de visiteurs va crescendo chaque année, suivant souvent les itinéraires les plus populaires.



Lonely Planet recommande Hanoi comme destination idéale pour une première visite au Vietnam. La ville regorge d’expériences inoubliables, de la dégustation de la cuisine de rue vietnamienne, riche et variée, à l’immersion dans l’atmosphère chaleureuse des cafés du Vieux quartier.



Outre ses infrastructures pratiques, ses hébergements abordables, sa gastronomie de renommée mondiale et son patrimoine historique foisonnant, Hanoi est le point de départ idéal pour explorer les îles et les îlots rocheux de la baie de Ha Long et les sentiers boisés du Nord-Ouest montagneux, a noté Lonely Planet.

La baie de Lan Ha. Photo : VNA

Les baies de Lan Ha et de Bai Tu Long sont particulièrement appréciées pour leurs photos emblématiques. Il est conseillé aux visiteurs de ne pas manquer une excursion en kayak au milieu des formations calcaires, d’explorer les sentiers tropicaux de l’île de Cat Bà – porte d’entrée de la baie de Lan Ha – ou de se détendre sur le sable fin de l’île de Cô Tô, dans la baie de Bai Tu Long, réputée pour ses jolies plages et ses restaurants de fruits de mer.



À l’extrême sud se trouve l’île de Phu Quôc, un véritable paradis pour les amoureux de la plage. Baignée par des eaux turquoise et bordée de plages de sable fin, elle invite à la détente, un cocktail à la main, tandis que le soleil couchant se teinte de rouge dans la baie.



Mui Ne, un lieu idéal pour se dégourdir les jambes lors d’une bonne session de kite. Photo: CTV

Les plages du Centre du Vietnam sont recommandées aux amateurs de soleil. Lonely Planet souligne le calme des plages côtières, où le charme traditionnel du littoral vietnamien est encore préservé. Au sud de Nha Trang, Mui Ne est réputée pour être un haut lieu du kitesurf, le long de ses criques de sable fin, tandis que la plage de Dôc Lêt, au nord, offre 18 km de sable, de vagues et de fruits de mer.



Selon le guide de voyage, Hô Chi Minh-Ville, ville cosmopolite aux accents français, est le pendant méridional de Hanoi, dans le Nord. Son rythme est effréné, frénétique et animé, surtout à la nuit tombée, lorsque les trottoirs se transforment en un véritable festin ambulant de stands de street food et de bars de rue.

Le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, de style architectural français. Photo : VNP

Parmi les autres destinations figurent le parc national de Phong Nha-Ke Bang pour des expériences uniques ; Hôi An pour son riche patrimoine historique ; Hà Giang pour ses majestueuses montagnes; Huê pour son histoire impériale ; et le parc national de Ba Bê pour ses paysages lacustres et forestiers. – VNA/VI