Les dix événements scientifiques et technologiques les plus marquants de 2025

Le Club des journalistes scientifiques et technologiques vietnamiens a dévoilé vendredi 19 décembre sa liste annuelle des dix événements scientifiques et technologiques les plus marquants de 2025.

Cette année marque la 20e édition de ce processus de sélection, qui a pris en compte les contributions de journalistes et de rédacteurs spécialisés dans la couverture des sciences et des technologies au sein de médias nationaux et locaux.

Les événements ont été sélectionnés parmi des catégories telles que les politiques et mécanismes, les sciences et technologies appliquées, les sciences sociales et humaines, et les distinctions décernées à des scientifiques de renom.

Résolution sur les percées dans le développement scientifique et technologique

Le 22 décembre 2024, le Politburo a promulgué la Résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale. Cette résolution est perçue comme une véritable révolution pour le développement socio-économique, car elle identifie la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs de croissance essentiels.

Tout au long de l’année 2025, l’ensemble du système politique a agi avec détermination pour mettre en œuvre cette résolution. Le 19 février, l’Assemblée nationale a adopté la Résolution n°193/2025/QH15 relative à la mise en œuvre pilote de mécanismes et de politiques spéciaux pour accélérer les progrès dans ces domaines. Auparavant, le gouvernement avait adopté la Résolution n°03/NQ-CP approuvant un plan d’action pour la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW. Plus récemment, le 12 juin, le Premier ministre a publié une liste désignant 11 groupes de technologies stratégiques, regroupant 35 groupes de produits technologiques stratégiques.

Plateforme de gestion des projets scientifiques et technologiques

Le 27 novembre, le ministère des Sciences et des Technologies a mis en service un système de gestion en ligne et en temps réel des projets scientifiques et technologiques, développé par la Fondation nationale pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED). Cette plateforme représente une avancée majeure dans l’administration des projets scientifiques et technologiques et constitue une étape cruciale pour l’alignement du Vietnam sur une gouvernance axée sur les données, des flux de travail numériques et les normes internationales.

Consécration de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô

Le 9 décembre, l’UNESCO a inscrit l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô, originaire de la province de Bac Ninh (Nord), sur sa Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette inscription revêt une importance culturelle profonde pour les artisans et l’ensemble du public vietnamien.

Viettel High Tech, leader mondial des réseaux RAN ouverts 5G

À la mi-octobre 2025, Gartner, cabinet de conseil et de recherche de premier plan dans le secteur des technologies de l’information, a salué l’expertise et le leadership de Viettel High Technology Industries Corporation (Viettel High Tech) dans la commercialisation des stations de base RAN ouvertes 5G. Cette reconnaissance place le Vietnam parmi les pays les plus avancés en matière de technologie 5G.

En Asie du Sud-Est, Viettel est la seule entreprise citée par Gartner. Grâce à sa collaboration avec Qualcomm, le Vietnam a développé un écosystème 5G entièrement maîtrisé sur son territoire, couvrant la recherche, la conception et la fabrication. Viettel est également à la pointe du déploiement et de la validation de systèmes RAN ouverts 5G commerciaux en conditions réelles.

Autogreffe rénale historique réalisée au Vietnam

Début octobre 2025, des chirurgiens de l’Hôpital militaire central 108 ont réalisé la première intervention chirurgicale au Vietnam consistant à retirer un rein atteint d’un anévrisme vasculaire, à reconstruire ses vaisseaux ex vivo et à le réimplanter chez le patient. Cette procédure, rare à l’échelle mondiale, a nécessité près de quatre heures d’intervention, avec une fenêtre thérapeutique critique de 30 minutes pour préserver l’organe malgré l’interruption du flux sanguin. Peu de cas internationaux présentent une reconstruction vasculaire aussi complexe. Cette technique élargit les options thérapeutiques pour les patients souffrant de complications rénales graves.

Miza récompensée pour ses initiatives en ESG et économie circulaire

Lors du Sommet ESG Vietnam 2025, le 27 juin à Hanoi, la SA Miza a été classée parmi les 10 meilleures entreprises vietnamiennes en matière d’ESG (Environnement, Social et Gouvernance) pour 2025. Cette distinction salue l’engagement de Miza depuis 15 ans en faveur d’un modèle d’économie circulaire et de systèmes avancés de traitement des déchets dans l’industrie papetière. Le 16 décembre, Miza a remporté le Prix Human Act 2025 dans la catégorie «Action pour la communauté» pour son modèle d’économie circulaire dans le secteur papetier.

La Légion d’honneur pour les professeurs Trân Thanh Vân et Lê Kim Ngoc

Le 3 octobre, le physicien, le professeur Trân Thanh Vân, et son épouse, la biologiste, la professeure Lê Kim Ngoc, ont été élevés du grade de Chevalier à celui d’Officier de la Légion d’honneur par le président de la République française, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles et durables dans les domaines de la science, de l’éducation et de l’action communautaire.

La professeure Lê Kim Ngoc est reconnue pour sa technique pionnière de « couches cellulaires minces » en biotechnologie végétale moderne.

En 1993, le professeur Trân Thanh Vân a fondé l’association scientifique Rencontres du Vietnam afin de soutenir les secteurs de la science et de l’éducation au Vietnam. En 2013, il a créé et financé le Centre international des sciences et de l’éducation interdisciplinaires (ICISE) à Quy Nhon, établissant ainsi un lien entre les chercheurs asiatiques et la communauté scientifique internationale.

Depuis son ouverture, l’ICISE a accueilli près de 200 événements internationaux de haut niveau et plus de 45 écoles spécialisées, réunissant environ 12.000 scientifiques de 40 pays et territoires. Grâce au réseau du professeur Trân Thanh Vân, 19 lauréats du prix Nobel et des prix prestigieux tels que la médaille Fields, le prix Kavli, le prix Shaw et la médaille Dirac se sont rendus à Quy Nhon pour échanger avec la communauté scientifique vietnamienne.

Le profeur Châu Van Minh élu à l’Académie des sciences de Russie

Fin mai, l’Académie des sciences de Russie (RAS) a élu le professeur Châu Van Minh, président de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) comme membre titulaire lors de sa session plénière. Expert reconnu en biochimie des composés naturels, le professeur Châu Van Minh est l’auteur de près de 500 publications et titulaire de plus de 40 brevets et inventions. Depuis 2008, à la tête de la VAST, il a piloté d’importants programmes scientifiques et technologiques nationaux et a renforcé la coopération russo-vietnamienne en matière de recherche fondamentale et de formation des talents.

Le Vietnam maîtrise une technologie de pointe d’identification ADN

Le Centre de médecine légale ADN de l’Institut de biologie de la VAST a réalisé une avancée majeure au Vietnam en menant des recherches, en développant et en déployant une technologie d’identification ADN utilisant des marqueurs de polymorphisme nucléotidique simple (SNP) par séquençage de nouvelle génération (NGS). Cette méthode permet de déterminer les liens de parenté par les lignées paternelle et maternelle jusqu’à la quatrième ou cinquième génération, ce qui la rend particulièrement adaptée à l’identification des dépouilles des martyrs vietnamiens, souvent âgés de 50 à 70 ans.

Le Vietnam accueille l’ouverture à la signature de la Convention de Hanoi

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres (à gauche) et le Premier ministre Pham Minh Chinh, rencontrent la presse à l'occasion de la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Photo: VNA

La cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité s’est déroulée les 25 et 26 octobre à Hanoi, contribuant ainsi aux efforts internationaux visant à établir un cadre juridique international pour la cybersécurité, la justice et les droits humains à l’ère numérique. Ce traité multilatéral a réuni des délégués de plus de 110 pays, sous la coprésidence du secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, et du président vietnamien Luong Cuong.

Cet événement a mis en lumière le Vietnam, premier pays d’Asie du Sud-Est à accueillir l’ouverture à la signature d’une convention mondiale des Nations Unies. Au-delà de son importance diplomatique et sécuritaire, cette signature a souligné l’expertise du Vietnam en matière de technologies de l’information, de cybersécurité et de sécurité de l’information. – VNA/VI