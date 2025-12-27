Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Les dix événements nationaux les plus marquants de l'année 2025

Au moment où le monde s'apprête à ouvrir le chapitre d'une nouvelle année, l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de l'année 2025.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top