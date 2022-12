Au moment où le monde attend le passage au Nouvel an, l’Agence vietnamienne d’information a sélectionné pour vous les dix événements nationaux les plus marquants de 2022.

1. Croissance du PIB au-delà du plan fixé malgré une conjoncture économique mondiale morose

En 2022, huit produits du secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture ont connu des exportations de plus de 2 milliards de dollars (café, caoutchouc, riz, fruits et légumes, noix de cajou, crevettes, pangasius, bois). Photo: VNA

La croissance du PIB vietnamien en 2022 est estimée à 7,5%-8%, soit supérieur à l’objectif de 6%-6,5%. L’inflation a été contrôlée au niveau de 3,1%-3,3%. Le total des investissements directs étrangers réalisés a atteint environ 21 milliards de dollars, en hausse de plus de 8% sur un an. Selon les Douanes, le chiffre d'affaires total d'import-export du pays a atteint environ 750 milliards de dollars, en hausse de 12,18%. Des résultats très impressionnants dans le contexte du ralentissement de l'économie mondiale, de l'inflation galopante et hausse du coût de la vie.

2. Visite en Chine du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong – jalon important des relations bilatérales

Panorama de l’entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, le 31 octobre à Pékin. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong a été le premier haut dirigeant étranger à être accueilli par le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping après le 20eCongrès national du PCC, témoignant de la haute appréciation des relations entre les deux Partis et les deux pays. La visite, du 30 octobre au 1er novembre, a créé de nouveaux élans, consolidé le voisinage amical, renforcé la confiance politique mutuelle et approfondi le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Treize documents de coopération dans divers domaines, notamment dans l’économie, ont été signés.



3. Création des Comités de pilotage de niveau provincial sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines

Réunion de la permanence du Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, sous la présidence du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, également chef du Comité, le 18 novembre 2022. Photo: VNA

La totalité des 63 permanences des Comités du Parti de niveau provincial ont créé des Comités de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Grâce à la participation active et synchrone des Comités de pilotage central et locaux, plusieurs sévères affaires de corruption et d'activités malsaines impliquant de nombreuses personnes dont des dirigeants de différents niveaux et des entreprises telles que Viet A, FLC, Tan Hoang Minh, An Dong…, ont été portées devant la justice.

4. Promulgation de six résolutions sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité régionales

Conférence sur la vulgarisation et la mise en oeuvre de la Résolution du Bureau politique sur les orientations de développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans le delta du fleuve Rouge pour 2030, avec une vision pour 2045, le 29 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le Bureau politique a promulgué pour la première fois six résolutions sur le développement socio-économique et le maintien de la défense et de la sécurité d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045, dans six régions économiques afin de promouvoir les atouts de chaque région et de renforcer la connectivité intra et interrégionale.

Lors de sa 3e session, l’Assemblée nationale de la 15e législature a également approuvé la politique d’investissement pour cinq projets de transport clés, faisant des percées en matière d’infrastructure et de connectivité entre les régions du pays.

5. Réouverture des frontières et organisation réussie des SEA Games 31

Des Taekwondoistes vietnamiens se réjouissent de remporter une médaille d’or dans le cadre des SEA Games 31, le 16 mai 2022. Photo: VNA

Les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) se sont déroulés du 5 au 23 mai, juste après la décision du Vietnam de rouvrir ses frontières au tourisme international à partir du 15 mars.

Avec le succès des SEA Games 31, le Vietnam est plébiscité pour son organisation, ses performances sportives ainsi que sa promotion de l’image de la terre, des hommes et du tourisme vietnamiens après plus de deux ans de lutte contre la pandémie de Covid-19.

6. Chamboulement sur le marché des obligations d’entreprises

Le 5 avril 2022, le président du conseil d’administration et directeur général du groupe Tan Hoang Minh, Do Anh Dung, a été mis en examen dans le cadre de l’enquête sur une affaire liée à l’émission d’obligations. Photo: des forces compétentes au siège du groupe Tan Hoang Minh dans la rue Quang Trung, arrondissement de Hoan Kiem, Hanoï. Photo: VNA

Le marché des obligations d’entreprises, un canal de mobilisation des capitaux à moyen et long termes, a été négativement affecté après la poursuite en justice de certaines affaires liées à l’émission d’obligations d’entreprises. Les investisseurs individuels ont vendu les obligations qu’ils détenaient avant leur échéance par crainte que les entreprises émettrices ne fassent défaut.

Afin de remettre de l’ordre dans les activités de ce marché, le gouvernement a promulgué le 16 septembre 2022 le décret n°65/2022/ND-CP portant amendement du décret n°153/2020/ND-CP du 31 décembre 2020 réglementant l’offre d’obligations d’entreprises, et a demandé au ministère des Finances de continuer à peaufiner le décret n°65/2022/ND-CP, assurant la publicité, la transparence, les droits et intérêts légitimes des investisseurs, ainsi que la sûreté et la sécurité du marché financier et monétaire.

7. Le Vietnam en tête en Asie du Sud-Est en matière de croissance de l’économie numérique

La province de Kien Giang attache de l’importance à l’investissement dans le développement d’infrastructures au service de la transformation numérique dans tous les secteurs socio-économiques et à la modernisation de la gestion publique. Photo: VNA

Selon un rapport publié par Google, Temasek et Bain & Company, l’économie numérique du Vietnam devrait peser 23 milliards de dollars en 2022, soit un bond d’environ 28% par rapport à 2021, la croissance la plus élevée d’Asie du Sud-Est. Le chiffre d’affaires de l’économie numérique devrait atteindre 148 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de 10%, selon les données du ministère de l’Information et de la Communication.

8. Pénurie de carburants dans de nombreuses localités

Des gens font la queue pour acheter de l'essence à la station-service de Nam Dong (Hanoï), le 11 mars 2022. Photo: VNA En octobre et novembre, les habitants de nombreuses localités ont dû faire une longue queue pour acheter du carburant, ou en acheter selon un quota. Cette pénurie, une des conséquences des évolutions complexes du marché mondial du pétrole, a révélé des problèmes dans la gestion du commerce de carburants. Les ministères des Finances, de l’Industrie et du Commerce et la Banque d’État ont pris des mesures urgentes pour résoudre cette pénurie. 9. Inondations inhabituelles dans le Centre Inondations dans la commune de Hanh Dung, district de Nghia Hanh, province de Quang Ngai, au Centre. Photo: VNA Les 14 et 15 octobre, la ville de Da Nang et certaines provinces du Centre ont été inondées après le passage de la tempête Sonca et de fortes pluies, avec une pluviométrie de près de 700 mm en 24 heures. La marée haute qui s’est produite en même temps a ralenti l'évacuation des crues. La vie des populations a été gravement affectée. Cette inondation historique a mis en garde contre un changement climatique de plus en plus sévère, nécessitant une réponse stratégique.

10. Le Vietnam qualifié pour sa toute première Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023 Le 6 février 2022, l'équipe féminine vietnamienne a remporté une victoire 2-1 face à l'équipe féminine de Taipei chinois, remportant un billet pour la phase finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Photo: AFC/VNA L’équipe féminine de football du Vietnam est devenue l’une des six représentantes de l’Asie à la phase finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. C’est la première fois que le Vietnam est présent au plus grand tournoi mondial de football féminin. Lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), l’équipe nationale avait défendu avec succès son titre de championne.