Les dix événements marquants de l’économie mondiale en 2023

Le ralentissement de la reprise économique mondiale, les restrictions sur les exportations de riz et l’accord historique de la COP28 sur l’élimination progressive des combustibles fossiles comptent parmi les événements les plus marquants de l’économie mondiale en 2023, sélectionnés par le Département de l’information économique de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

1. La reprise économique mondiale ralentit

Les principales institutions financières mondiales estiment que la croissance économique mondiale de cette année sera inférieure à celle de 3,3 à 3,5% de 2022 en raison du «séisme financier» déclenché par la crise bancaire américaine et suisse, la crise énergétique et les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Les banques centrales de nombreux pays ont dû envisager de relever les taux d’intérêt pour freiner l’inflation ou d’arrêter les hausses de taux pour favoriser la reprise économique.

2. «Séisme» sur le marché financier mondial

En seulement trois jours, du 10 au 12 mars, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, deux grandes banques américaines, ont dû fermer leurs portes en raison de pertes de liquidités lorsque les déposants retiraient d’importantes sommes d’argent. Le 1er mai, la First Republic Bank est devenue la troisième banque américaine à faire faillite en près de deux mois. En Europe, le Crédit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suède, était également confronté au risque de s’effondrer. Les programmes d’aide financière apportés en temps opportun par les gouvernements et les banques centrales des pays ont empêché une crise bancaire généralisée qui pourrait conduire à une dépression économique.

3. Les restrictions à l’exportation de riz et les changements climatiques menacent la sécurité alimentaire

Le 20 juillet, l’Inde, premier exportateur mondial de riz, a soudainement interdit l’exportation de riz blanc non basmati. La chute inattendue de l’offre de riz en provenance d’Inde, les impacts du changement climatique et les conflits géopolitiques ont fait grimper les prix du riz thaïlandais – une référence asiatique – à leur plus haut niveau depuis 15 ans et ont encouragé la constitution de stocks dans de nombreux pays. Ces facteurs ont affecté les pays acheteurs, en particulier les pays pauvres d’Asie et du sud du Sahara. Le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire au Royaume-Uni a présenté certaines solutions pour un système alimentaire durable et adapté au climat.

4. La COP28 conclut un accord historique sur l’élimination progressive des combustibles fossiles

La 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) a fait une grande avancée le 13 décembre en mentionnant pour la première fois dans une déclaration commune la «transition vers l’abandon des combustibles fossiles». Après près de trois décennies de conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, les pays sont parvenus à un consensus sur une transition progressive vers l’abandon des combustibles fossiles afin d’atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.



5. Les applications d’IA générative deviennent le phénomène de l’année

L’intelligence artificielle générative (IA) est devenue l’une des tendances technologiques en plein essor en 2023 après que ChatGPT ait provoqué une «fièvre mondiale» avec 100 millions d’utilisateurs fin janvier, deux mois seulement après son lancement. L’IA générative a connu une année de développement gigantesque de fonctionnalités. Cette technologie révolutionnaire révolutionne le fonctionnement des secteurs économiques, modifie profondément le marché du travail et façonne l’avenir du travail.



6. Les prix mondiaux de l’or battent des records historiques

Les prix mondiaux de l’or lors de la séance de bourse du 4 décembre ont atteint un record de 2.152,3 dollars l’once, et aucun signe n’indique que la tendance à la hausse va s’arrêter. Cette hausse continue est attribuée à l’escalade des conflits géopolitiques et à une inflation élevée, faisant de l’or une valeur refuge. Les banques centrales ont acheté une quantité d’or sans précédent. Les afflux de capitaux vers l’or ont affecté les marchés du monde entier, provoqué une baisse des marchés boursiers et prolongé la dépréciation du dollar américain.

7. L’UE impose des tarifs carbone sur les importations

Le 1er octobre, l’Union européenne (UE) a entamé la phase d’essai du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), première étape pour imposer des droits de douane sur les importations en provenance des pays qui ne respectent pas les normes environnementales à partir de 2024. Le MACF est considéré comme un outil efficace pour encourager les entreprises non européennes à réduire leurs émissions de carbone. Ces entreprises perdront leur avantage concurrentiel si elles ne réduisent pas leurs émissions pendant le processus de production pour respecter les réglementations environnementales de l’UE.

8. Les banques centrales freinent la hausse des taux d’intérêt

Le 14 juin, la Réserve fédérale américaine (Fed) a cessé de relever ses taux d’intérêt après 10 hausses consécutives depuis mars 2022. Le 26 octobre, la Banque centrale européenne (BCE) a également mis fin à sa séquence de 10 hausses de taux d’intérêt. Des signaux plus positifs en provenance du marché du travail et de l’inflation ont été la première raison pour laquelle la Fed, la BCE et d’autres grandes banques centrales ont suspendu les hausses de taux. Cette décision a aidé les pays à empêcher que leur monnaie ne se déprécie fortement par rapport au dollar américain et à contrôler leurs dettes en devises.



9. L’UE et les États-Unis adoptent des règles sans précédent pour protéger le cyberespace des utilisateurs

Le 25 août, l’UE a publié deux textes législatifs visant à contrôler la cybertechnologie, à savoir la loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques. Le 30 octobre, le président américain a signé le premier décret sur l’IA afin de prévenir les risques pour la sécurité nationale et l’économie. C’était la première fois dans l’histoire que l’UE et les États-Unis utilisaient des règles pour renforcer le contrôle sur le contenu et les activités en ligne des entreprises technologiques. Ces documents juridiques obligent les entreprises à appliquer de nouvelles méthodes pour assurer la sécurité dans le cyberespace.

10. Risque de crise des transports internationaux posé par les attaques contre les artères maritimes traversant la mer Rouge

Les attaques des militants houthis au Yémen contre des navires dans la mer Rouge depuis le 3 décembre ont perturbé le transport de pétrole et de marchandises entre l’Asie et l’Europe. Les compagnies maritimes ont détournée plus de 30 milliards de dollars de marchandises hors de la mer Rouge, qui constitue une artère de transport pour environ 12% du commerce mondial et également une porte d’entrée vers le canal de Suez. Les attaques ont fait naître un risque de crise du transport maritime et de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ce qui pourrait faire grimper les prix du pétrole, les coûts de transport et l’inflation. – VNA/VI