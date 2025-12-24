Les dix événements internationaux les plus marquants de 2025

Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : Getty
De nombreux efforts diplomatiques ont été déployés pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, les États-Unis et l’Europe ayant formulé des propositions de paix. Le président américain Donald Trump s’est entretenu séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais n’a pas encore pu arranger des négociations directes entre les dirigeants russe et ukrainien. Pendant ce temps-là, les hostilités se poursuivent sous de nouvelles formes avec de lourdes pertes pour les deux côtés.
7. Le monde traverse une année des catastrophes naturelles record
Des équipes de secours vietnamiennes participent aux recherches de victimes après le tremblement de terre au Myanmar, en avril 2025. Photo: VNA
Le changement climatique a engendré des phénomènes météorologiques extrêmes d’une ampleur inédite, avec de graves catastrophes naturelles survenant dans de nombreuses régions du monde : séismes au Myanmar ; super typhons et inondations dévastatrices dans plusieurs pays d’Asie et des Caraïbes ; incendies de forêt en Grèce, au Canada, aux États-Unis et en Australie… Les catastrophes naturelles ont fait des milliers de morts, bouleversé la vie de millions de personnes et causé des pertes économiques s’élevant à 220 milliards de dollars américains. Dans ce contexte, la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) au Brésil n’est pas parvenue à un accord sur la réduction de la consommation d’énergies fossiles, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour lutter contre le réchauffement mondial.
8. Commémoration du 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse assistent à la parade militaire sur la Place Rouge à Moscou pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Photo : RIA Novosti
La Russie, la Chine et de nombreux autres pays à travers le monde ont célébré le 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme, avec des manifestations d’envergure telles que des défilés militaires sur la place Rouge à Moscou et sur la place Tiananmen à Pékin. Cet événement a rappelé la victoire historique, remportée au prix d’immenses sacrifices de la part des nations, notamment le rôle décisif de l’armée et du peuple soviétiques, et a envoyé un message fort sur la responsabilité mondiale partagée : prévenir l’extrémisme et le néofascisme, et œuvrer pour un monde pacifique, stable et durable.
9. L’ASEAN admet le Timor-Leste comme son onzième membre
Vue de la cérémonie de signature de la déclaration sur l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre 2025. Photo: VNA
L’adhésion officielle du Timor-Leste à l’ASEAN, le 26 octobre, constitue une avancée importante qui affirme la détermination de l’ASEAN à renforcer sa solidarité interne et à élargir sa coopération régionale. Elle témoigne également de l’engagement de l’ASEAN à bâtir une Communauté inclusive, garantissant qu’aucune nation d’Asie du Sud-Est ne soit exclue du processus de développement commun. L’admission de ce nouveau membre renforce par ailleurs la coordination au sein de l’ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux.
10. La thérapie génique redonne espoir aux patients atteints de maladies incurables
CRISPR (pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, c’est-à-dire «Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées»), est une technique de manipulation du génome qui consiste – pour le dire trop simplement – à faire des modifications au niveau de l’ADN . Photo : VietnamPlus
Au Royaume-Uni, des médecins ont traité avec succès un enfant de trois ans atteint du syndrome de Hunter, une maladie génétique rare, grâce à une thérapie génique de pointe. Le Service national de santé britannique (NHS) a officiellement adopté la thérapie Casgevy, basée sur la technologie d’édition génique CRISPR, pour le traitement des patients atteints de drépanocytose et d’anémies héréditaires dues à des mutations génétiques.
CRISPR est une technologie médicale révolutionnaire qui permet l’identification et la réparation précises de segments d’ADN défectueux. Elle ouvre ainsi la voie au traitement des maladies génétiques, du cancer, du VIH et d’autres affections, soit en réparant les gènes directement dans l’organisme, soit en modifiant des cellules prélevées dans l’organisme puis en les réintroduisant dans l’organisme. – VNA/VI