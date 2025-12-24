Vue de la cérémonie de signature de la déclaration sur l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN, au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre 2025. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Au moment où le monde attend le passage au Nouvel An, l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements internationaux les plus marquants de 2025.

1. Les États-Unis imposent des tarifs réciproques, déstabilisant le commerce mondial

Vue du port de fret de Long Beach, en Californie, aux États-Unis. Photo : AFP/VNA

Le président américain Donald Trump a annoncé le 2 avril des droits de douane réciproques allant de 10% à 49% sur la plupart des produits importés afin de protéger la production nationale, une mesure qui a perturbé l’ordre commercial mondial, interrompu les chaînes d’approvisionnement et propulsé le cours de l’or à des sommets. Les économies doivent adapter leurs politiques de réponse et pousser les négociations pour parvenir à des accords commerciaux. En raison des impacts de cette guerre tarifaire, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine sont les plus vives depuis 2018.

2. Éclatement du conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge

Véhicules militaires sur une route près de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, dans la province de Sisaket, en Thaïlande. Photo : Reuters/VNA

Le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge s’est ravivé suite à des affrontements entre les armées des deux pays le matin du 28 mai, affectant gravement les relations bilatérales et la stabilité régionale. L’ASEAN et la communauté internationale ont exhorté à une solution diplomatique qui a abouti à la signature d’un accord de paix, à la mise en place d’un mécanisme de patrouilles conjointes, à la coordination sur la sécurité frontalière et à un engagement à renforcer le dialogue bilatéral. Cependant, cet accord de paix a été violé à plusieurs reprises. Les experts mettent en garde contre sa fragilité, compte tenu de l’histoire des conflits entre les deux pays.

3. La croissance mondiale estimée à 3,2% en 2025

Le siège du Fonds monétaire international (FMI) à Washington, aux États-Unis. L’organisation table sur une croissance mondiale de 3,2% en 2025 Photo : Xinhua/VNA

Le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estiment que l’économie mondiale pourrait atteindre un taux de croissance de 3,2% en 2025, témoignant de la grande capacité d’adaptation de nombreuses économies face à la guerre tarifaire mondiale, aux conflits dans diverses régions et à la fermeture prolongée du gouvernement américain.

Tout au long de l’année, les cours de l’or, du pétrole brut et des actions ont connu de fortes fluctuations, l’or n’en finit plus de battre des records, atteignant son sommet historique de 4.503,30 dollars l’once, le 23 décembre aux États-Unis.

4. L’intelligence artificielle, nouveau front de la rivalité mondiale

L'intelligence artificielle s'impose comme un enjeu central de la compétition géopolitique entre grandes puissances. Photo: AFP La course à l’intelligence artificielle (IA) s’accélère, les entreprises technologiques développant des modèles de l’IA générative et à faible coût, ce qui impacte profondément la structure, l’ampleur et la répartition de la main-d’œuvre à l’échelle mondiale. L’IA n’est pas seulement un enjeu technologie mais devient aussi un nouveau front géopolitique, où la puissance technologique détermine l’avantage stratégique. Lors du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle à Paris, en France, en février 2025, 61 pays ont adopté une déclaration sur une intelligence artificielle “ouverte, inclusive et éthique” pour les peuples et la planète. 5. Escalade du conflit au Moyen-Orient De larges nuages de fumée s'élèvent au-dessus du centre de la bande de Gaza, à la suite de bombardements israéliens. Photo: Xinhua/VNA Le conflit au Moyen-Orient a connu une escalade totale, culminant avec des échanges de frappes aériennes de 12 jours et nuits (du 13 au 24 juin) entre Israël et l’Iran, suivis de frappes israéliennes sur le Qatar et d’une propagation des tensions au Liban et au Yémen. Grâce à des efforts diplomatiques, Israël et le Hamas sont parvenus à un cessez-le-feu et à un accord d’échange d’otages, mais le processus de paix demeure fragile et vulnérable en raison de calculs stratégiques et d’un manque de confiance entre les parties. 6. Accélération des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit russo-ukrainien Le président russe Vladimir Poutine (à gauche) et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Photo : Getty De nombreux efforts diplomatiques ont été déployés pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, les États-Unis et l’Europe ayant formulé des propositions de paix. Le président américain Donald Trump s’est entretenu séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais n’a pas encore pu arranger des négociations directes entre les dirigeants russe et ukrainien. Pendant ce temps-là, les hostilités se poursuivent sous de nouvelles formes avec de lourdes pertes pour les deux côtés. 7. Le monde traverse une année des catastrophes naturelles record Des équipes de secours vietnamiennes participent aux recherches de victimes après le tremblement de terre au Myanmar, en avril 2025. Photo: VNA Le changement climatique a engendré des phénomènes météorologiques extrêmes d’une ampleur inédite, avec de graves catastrophes naturelles survenant dans de nombreuses régions du monde : séismes au Myanmar ; super typhons et inondations dévastatrices dans plusieurs pays d’Asie et des Caraïbes ; incendies de forêt en Grèce, au Canada, aux États-Unis et en Australie… Les catastrophes naturelles ont fait des milliers de morts, bouleversé la vie de millions de personnes et causé des pertes économiques s’élevant à 220 milliards de dollars américains. Dans ce contexte, la 30e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP30) au Brésil n’est pas parvenue à un accord sur la réduction de la consommation d’énergies fossiles, soulignant ainsi la nécessité de poursuivre les efforts internationaux pour lutter contre le réchauffement mondial. 8. Commémoration du 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse assistent à la parade militaire sur la Place Rouge à Moscou pour marquer le 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Photo : RIA Novosti La Russie, la Chine et de nombreux autres pays à travers le monde ont célébré le 80e anniversaire de la Victoire sur le fascisme, avec des manifestations d’envergure telles que des défilés militaires sur la place Rouge à Moscou et sur la place Tiananmen à Pékin. Cet événement a rappelé la victoire historique, remportée au prix d’immenses sacrifices de la part des nations, notamment le rôle décisif de l’armée et du peuple soviétiques, et a envoyé un message fort sur la responsabilité mondiale partagée : prévenir l’extrémisme et le néofascisme, et œuvrer pour un monde pacifique, stable et durable. 9. L’ASEAN admet le Timor-Leste comme son onzième membre Vue de la cérémonie de signature de la déclaration sur l’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN, à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre 2025. Photo: VNA L’adhésion officielle du Timor-Leste à l’ASEAN, le 26 octobre, constitue une avancée importante qui affirme la détermination de l’ASEAN à renforcer sa solidarité interne et à élargir sa coopération régionale. Elle témoigne également de l’engagement de l’ASEAN à bâtir une Communauté inclusive, garantissant qu’aucune nation d’Asie du Sud-Est ne soit exclue du processus de développement commun. L’admission de ce nouveau membre renforce par ailleurs la coordination au sein de l’ASEAN pour relever les défis régionaux et mondiaux. 10. La thérapie génique redonne espoir aux patients atteints de maladies incurables CRISPR (pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, c’est-à-dire «Courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées»), est une technique de manipulation du génome qui consiste – pour le dire trop simplement – à faire des modifications au niveau de l’ADN . Photo : VietnamPlus Au Royaume-Uni, des médecins ont traité avec succès un enfant de trois ans atteint du syndrome de Hunter, une maladie génétique rare, grâce à une thérapie génique de pointe. Le Service national de santé britannique (NHS) a officiellement adopté la thérapie Casgevy, basée sur la technologie d’édition génique CRISPR, pour le traitement des patients atteints de drépanocytose et d’anémies héréditaires dues à des mutations génétiques. CRISPR est une technologie médicale révolutionnaire qui permet l’identification et la réparation précises de segments d’ADN défectueux. Elle ouvre ainsi la voie au traitement des maladies génétiques, du cancer, du VIH et d’autres affections, soit en réparant les gènes directement dans l’organisme, soit en modifiant des cellules prélevées dans l’organisme puis en les réintroduisant dans l’organisme. – VNA/VI