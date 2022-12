Au moment où le monde attend le passage à la Nouvelle Année, l’Agence vietnamienne d'Information (VNA) a sélectionné les dix événements internationaux les plus marquants de 2022.

1. La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine

La fumée monte à l'aciérie d'Azovstal dans la ville de Marioupol après que les troupes russes lancent une attaque contre les forces ukrainiennes le 19 avril 2022. Photo : AFP/VNA. Photo : AFP/VNA

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Le conflit est grave et ne montre aucun signe d'arrêt, poussant les relations russo-occidentales dans une nouvelle spirale de confrontation. Le conflit et les sanctions occidentales, les mesures de représailles prises par la Russie et l'Occident ont lourdement influencé la sécurité et la politique mondiales, poussant les prix de l'essence à un niveau record en 14 ans. De nombreux pays ont été confrontés à des pénuries alimentaires et à une flambée des prix des produits de base de mars à décembre.



2. De nombreuses banques centrales ont fortement relevé leurs taux d'intérêt

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé le 16 mars ses taux directeurs pour la première fois depuis plus de trois dernières années. Sur la photo : le siège de la Fed à Washington. Photo : Xinhua/VNA

La Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé le 16 mars ses taux directeurs pour la première fois depuis plus de trois dernières années. En 2022, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt à sept reprises, portant à 4,25-4,5 %. La Banque centrale européenne (BCE) a également augmenté le 21 juillet ses taux d'intérêt pour la première fois en onze ans, puis les a relevés trois fois de plus en 2022. La hausse des taux directeurs de la Fed, de la BCE et de nombreuses banques centrales pour endiguer l'inflation et maintenir la stabilité des marchés financiers a exposé certaines économies au risque de récession.



3. Le monde réagit à l'épidémie de Covid-19 et de variole du singe

Les hôpitaux sont surchargés en raison du nombre élevé de cas de COVID-19 à Hong Kong (Chine), le 16 février 2022. Photo : AFP/VNA L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la pandémie de Covid-19 ne connaîtrait pas de fin car les multiples variants d'Omicron continuent de provoquer une propagation massive dans de nombreux pays. Le 23 juillet, l’OMS a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la variole du singe. Les épidémies continuent de préoccuper de nombreux pays, empêchant la reprise complète des activités normales à l'échelle mondiale. 4. Succès du 20e Congrès national du Parti communiste chinois Lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui s'est tenu du 16 au 22 octobre à Pékin, Xi Jinping a été réélu secrétaire général du PCC pour le troisième mandat consécutif. Photo : Xinhua/VNA Lors du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), qui s'est tenu du 16 au 22 octobre à Pékin, Xi Jinping a été réélu secrétaire général du PCC pour le troisième mandat consécutif. Le Congrès a adopté l'amendement aux Statuts du Parti et identifié des tâches stratégiques dans les 5 prochaines années et pour la période suivante, afin de réaliser avec succès l'objectif du deuxième centenaire de faire de la Chine un grand pays socialiste moderne dans tous les domaines d'ici 2049.

5. Instabilité politique continue au Royaume-Uni Le 19 octobre 2022, la Première ministre britannique Liz Truss a présenté ses excuses à la Chambre des communes pour avoir forcée d'annuler la plupart des réductions d'impôts proposées par son gouvernement. Photo : AFP/VNA Le 7 juillet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission. Le 20 octobre, Mme Liz Truss, qui a été élue pour le remplacer, a également démissionné après seulement 45 jours au pouvoir, devenant ainsi la Première ministre au plus court mandat de l'histoire britannique. Le 25 octobre, Rishi Sunak, 42 ans, est devenu le plus jeune Premier ministre du Royaume-Uni depuis 200 ans. Le 8 septembre, la Reine Elizabeth II est décédée à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. Le prince Charles accède enfin au trône britannique, sous le nom de roi Charles III. 6. Création du Fonds pour pertes et dommages approuvée à la COP27 Le 22 septembre 2022, environ 200 globicéphales sont morts après s'être échoués sur Ocean Beach dans l'Ouest de la Tasmanie, en Australie. On pense que des morceaux de plastique en sont la cause. Photo : AFP/VNA Le 20 novembre, la 27e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) a approuvé la création d'un fonds destiné à indemniser "les pertes et dommages" subis par les pays en développement à cause des changements climatiques. Cet événement est particulièrement important dans le contexte de changements climatiques qui entraînent des conséquences de plus en plus graves sur l’homme et l'environnement.

7. La population mondiale dépasse les 8 milliards d'habitants Le 15 novembre 2022 marque un jalon important dans le processus de développement de l'humain lorsque la population mondiale atteint officiellement 8 milliards de personnes. Sur la photo : des nouveau-nés dans un hôpital à Jakarta, en Indonésie. Photo : AFP/VNA Venice Mabansag, née le 15 novembre 2022 à Manille, capitale des Philippines, est devenue la 8 milliardième personne de la planète. La population mondiale a désormais franchi ce cap symbolique. Ce jalon démographique, à la fois, crée un moteur de développement et place le monde face à des défis en termes d'environnement, d'écologie, de ressources naturelles, de sécurité alimentaire, de sécurité hydrique... 8. Tragiques bousculades en République de Corée et en Indonésie Des corps de victimes de la tragique bousculade de la fête d'Halloween dans le quartier d'Itaewon à Séoul, en République de Corée, le soir du 29 octobre 2022. Photo : AFP/VNA Au moins 158 personnes sont décédées dans une terrible bousculade mortelle alors que des dizaines de milliers de personnes assistaient à la fête d'Halloween dans le quartier d'Itaewon à Séoul, en République de Corée, dans la nuit du 29 octobre. Plus de 130 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans une bousculade meurtrière survenue dans la soirée du 1er octobre au stade Kanjuruhan dans la ville de Malang, en Indonésie. Ces deux tragédies consécutives en un mois ont sonné l'alarme sur la sécurité des rassemblements de masse après la pandémie de COVID-19. 9. NASA réussit à dévier un astéroïde de sa trajectoire Un vaisseau spatial baptisé DART de l'Administration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des États-Unis a délibérément percuté l'astéroïde Dimorphos, le repoussant hors de sa trajectoire. Photo : AFP/VNA Dans la nuit 26 septembre (heure américaine), un vaisseau spatial baptisé DART (Double Asteroid Redirection Test ou Test de déviation d'un astéroïde double) de l'Administration nationale de l'Aéronautique et de l'Espace des États-Unis (National Aeronautics and Space Administration-NASA), a délibérément percuté l'astéroïde Dimorphos, le repoussant hors de sa trajectoire. C'est la première fois que l'humain réussit à modifier intentionnellement le mouvement d'un objet dans l'espace et aussi la première fois que la technologie de déplacement d'astéroïdes est pleinement mise en œuvre. 10. La Coupe du monde 2022 au Qatar avec beaucoup de particularités Le 18 décembre 2022, l'Argentine a été sacrée championne du monde 2022 après 36 ans d'attente. C'est aussi la troisième fois que "L'Albiceleste" remporte la Coupe du monde. Photo:AFP/VNA Pour la première fois, la Coupe du monde de football s'est déroulée en fin d'année dans un pays arabe. Il y a eu des arbitres féminines, l’utilisation de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu, la mise en place de l’application FIFA Player permettant à chaque joueur d'accéder à ses données de performance individuelles et l'application de l'écosystème des données du football de la FIFA. Lionel Messi de l'équipe d'Argentine, championne du monde 2022, devient le premier joueur à remporter à deux reprises le titre de Ballon d'or de la Coupe du monde. L'équipe du Maroc est entrée dans l'histoire en tant que premier représentant de l'Afrique qualifié pour la demi-finale.