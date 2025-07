Les dirigeants vietnamiens rendent hommage aux Héros morts pour la Patrie et au Président Hô Chi Minh

La délégation a regroupé le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu ainsi que le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Đô Van Chiên. D’anciens dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que des représentants des ministères, organismes et organisations de masse ont également participé à cet hommage solennel.

Les participants ont observé une minute de silence à la mémoire des Héros morts pour la Patrie qui avaient donné leur vie pour la libération du pays, l’unification nationale, le socialisme et les nobles missions internationales. La gerbe déposée portait l’inscription : "Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie".

Durant la révolution vietnamienne, d’innombrables générations de patriotes ont vaillamment combattu et fait le sacrifice ultime pour défendre la nation, garantir la paix et le bonheur du peuple. En 78 ans, les campagnes de gratitude envers les invalides de guerre, les familles des martyrs et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Patrie ont été largement promues par le Parti, l’État et la société tout entière. Ces actions sont devenues des traits culturels marquants, renforçant l’unité nationale, l’amour de la Patrie et la solidarité au sein de la communauté.

Photo : VNA

Les dirigeants du Parti et de l’État se sont également rendus au mausolée du Président Hô Chi Minh pour lui rendre un hommage solennel. Une gerbe portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh" a été déposée en son honneur.

Les participants ont exprimé leur profonde gratitude envers le leader éminent, fondateur du Vietnam moderne, qui a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, au service de la Patrie et du peuple.

Dans la matinée, plusieurs autres délégations se sont également recueillies devant le Mémorial des Héros morts pour la Patrie et le mausolée du Président Hô Chi Minh. - VNA/VI