Les dirigeants vietnamiens présentent leurs condoléances à la Chine suite au tremblement de terre au Tibet

Les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Vietnam ont présenté leurs condoléances aux dirigeants chinois suite au tremblement de terre majeur qui a frappé la région autonome du Tibet le 7 janvier, faisant de nombreuses victimes et blessés.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam a envoyé une lettre de condoléances et le président de l'État Luong Cuong a envoyé un message de condoléances au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et au président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de condoléances au Premier ministre chinois Li Qiang, tandis que le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a présenté ses condoléances au président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji.



Le même jour, Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission des relations extérieures, a adressé un message similaire à Liu Jianchao, président du Département des relations internationales du Comité central du PCC.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également exprimé ses condoléances à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale des affaires étrangères et ministre des Affaires étrangères de Chine.

Au moins 53 personnes sont décédées et 62 autres ont été blessées lors d’un tremblement de terre d’une magnitude de 6,8, survenu ce mardi matin en Chine. Le séisme a eu lieu vers 9h05, heure locale, dans la ville de Shigatse, au Tibet. - VNA/VI