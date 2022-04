Les dirigeants vietnamiens formulent des vœux à leurs homologues laos et cambodgiens

A l’occasion du Boun Pimay et la Fête Chol Chnam Thmay, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a adressé des lettres de félicitations et des gerbes de fleurs au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith et au président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et Premier ministre du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.

Dans sa lettre adressée au dirigeant lao, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a souhaité aux dirigeants et au peuple laos bonne santé, bonheur, paix et prospérité à l’occasion de la fête traditionnelle du Nouvel An au Laos, Boun Pimay.

Il a écrit que sous la direction du PPRL, dirigée par Thongloun Sisoulith, le peuple lao surmonterait toutes les difficultés et tous les défis et continuerait à obtenir de nouveaux acquis dans le processus de renouveau.

Le Parti, l’État et le peuple du Vietnam feront de leur mieux avec le Parti, l’État et le peuple du Laos pour préserver, cultiver et promouvoir ces bonnes relations pour les intérêts des deux peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a affirmé le leader du PCV.

A l’occasion de la Fête Chol Chnam Thmay, Nguyên Phu Trong a souhaité aux dirigeants et au peuple cambodgiens bonne santé, bonheur, paix et prospérité.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens apprécient hautement les importantes réalisations dans tous les domaines que le Cambodge a obtenues ces derniers temps, en particulier dans la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 et la mise en œuvre de ses politiques socio-économiques et tâches de développement dans le contexte d'ouverture du pays, a-t-il souligné.

Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam croient que sous la direction correcte et juste du PPC et la direction et l'administration drastiques du gouvernement dirigé par Samdech Techo Hun Sen, le peuple cambodgien continuerait à obtenir de nombreuses réalisations dans l’édification et le développement du pays, et que le Cambodge tiendrait avec succès ses élections communales et assumerait avec succès sa présidence de l'ASEAN en 2022, a-t-il affirmé.

A cette occasion, le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong a également adressé ses vœux au roi Norodom Sihamoni.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a adressé ses félicitations au secrétaire général du PPRL et au président lao Thongloun Sisoulith et au roi cambodgien Norodom Sihamoni.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyés des lettres de félicitations, des cartes et des gerbes de fleurs à ses homologues lao et cambodgien, Phankham Viphavan et Samdec Techo Hun Sen.

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê a fait de même à son homologue lao Saysomphone Phomvihane, et au président du Sénat du Cambodge Say Chhum et au président de l’AN cambodgienne, Heng Samrin.

Le permanent du Secrétariat du Parti Vo Van Thuong a fait de même au permanent du Comité central du PPRL, au vice-président du Laos, Bunthoong Chitmany, et au vice-président du PPC, chef de la Permanence du Comité central du PPC et au président du Sénat cambodgien, Say Chhum.

Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti, Lê Hoai Trung, a envoyé un message de félicitations à son homologue lao Thongsavan Phomvihane.

Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a fait de même auprès de son homologue lao Saleumxay Kommasith et au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn.