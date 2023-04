Les dirigeants vietnamien et français échangent des lettres de félicitations

Drapeaux de la France et du Vietnam. Photo: qdnd.vn

Le président Vo Van Thuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont échangé des lettres de félicitations respectivement avec leurs homologues français Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-France (12 avril 1973-2023).

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colona ont également échangé des lettres de félicitations.



Le 12 avril 1973, la France et le Vietnam établissaient leurs relations diplomatiques, posant ainsi les bases d’une coopération bilatérale qui n’a depuis cessé de s’enrichir. Les célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique donneront lieu à de nombreux événements tout au long de l’année 2023.



Ce double anniversaire sera l’occasion d’illustrer l’ampleur de la coopération franco-vietnamienne dans des domaines aussi divers que la culture, l’économie, la science et l’enseignement ou encore la santé.