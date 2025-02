Les dirigeants vietnamien et cubain s'entretiennent par téléphone

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), To Lam, s'entretient par téléphone avec le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Photo : qdnd.vn)

Au nom du Parti, de l'État, du peuple cubains et du général Raul Castro Ruz, M. Diaz-Canel a transmis ses meilleurs vœux au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2025) et du Nouvel An lunaire du Serpent.

Il a hautement apprécié les réalisations du Vietnam sous la direction du PCV dans la construction et le développement nationaux, le considérant comme un exemple brillant du mouvement révolutionnaire et du communisme international. Dans le même temps, le dirigeant cubain a exprimé sa gratitude pour la solidarité et l'aide sincère du Vietnam envers Cuba au cours des dernières années.

To Lam a sincèrement remercié Cuba pour son affection particulière envers le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, démontrant la proximité politique, la sympathie et le partage profond entre les deux peuples. Il a félicité Cuba à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution cubaine victorieuse (1er janvier 1959-2025) et des réalisations que Cuba a obtenues dans le maintien d'un environnement pacifique et stable et pour surmonter les difficultés.

Le leader du Parti a réaffirmé la position du Vietnam en faveur des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies exigeant la fin de l'embargo contre Cuba.

Dans une atmosphère de camaraderie et de fraternité, à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba (2 décembre 1960-2025), les dirigeants se sont informés mutuellement de la situation de chaque Parti et de chaque pays. Ils ont réaffirmé l'importance de l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba, la considérant comme un atout inestimable que les deux parties doivent s'efforcer de consolider et de développer.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre d'activités de coopération pour renforcer la confiance politique, de déployer efficacement les accords de haut niveau conclus lors de la visite historique à Cuba en septembre 2024 du secrétaire général du Parti et président de l'État To Lam, et d'organiser activement des activités commémoratives solennelles et des échanges interpersonnels dans le cadre de l'Année de l'amitié Vietnam-Cuba 2025.

To Lam a réitéré son invitation et a souhaité la bienvenue à Diaz-Canel pour qu'il se rende à nouveau au Vietnam en 2025, et a adressé ses chaleureuses salutations au général Raul Castro Ruz. - VNA/VI