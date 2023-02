Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh à l’occasion du 93e anniversaire du PCV

Photo: VNA

Le matin du 3 février, une délégation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam, a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, en l’honneur du 93e anniversaire de la fondation du PCV (3 février).

La délégation comprenait, entre autres, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le permanent du secrétariat du Parti Vo Van Thuong, le secrétaire du Comité central du PCV et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chiên, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh", à la mémoire du leader de la révolution vietnamienne.

La délégation est ensuite allée fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son. La gerbe de fleurs portait l’inscription ''Se souvenir à jamais des héros morts pour la Patrie''.

Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique…sont également venues rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux Morts pour la Patrie.

Le 3 février 1930, après près de 20 ans de recherche du chemin du salut national, Nguyên Ai Quôc, le futur président Hô Chi Minh, a présidé la conférence de fusion de trois organisations communistes en le Parti communiste du Vietnam.



Cet événement important représentait un grand tournant dans l’histoire de l’édification et de la défense de la nation vietnamienne, mettant fin à la crise en politique de salut national et en organisation dirigeante du mouvement patriotique vietnamien au début du XXe siècle et marquant le point de départ décisif pour la victoire de la révolution vietnamienne et le développement de la nation dans les étapes ultérieures.

Sous la direction du Parti, l’oeuvre révolutionnaire du peuple vietnamien a remporté de grandes victoires d’importance historique, changeant la vie et le destin de chaque personne et de toute la nation.

Le Vietnam, d’un peuple colonisé vivant en esclaves, est devient une nation indépendante ; la vie de la population a été continuellement améliorée, de nombreuses réalisations socio-économiques ont été reconnues et appréciées par la communauté internationale ; les relations extérieures, l’intégration internationale sont en constante expansion, la coopération économique, le commerce et l’investissement sont renforcés. Ces grandes réalisations créent une prémisse importante pour que le Vietnam poursuit son œuvre de rénovation et de développement, en avançant vers l’avenir avec confiance.