Les dirigeants rendent hommage au Président Ho Chi Minh

Une délégation de dirigeants du Parti, de l’État, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam, a rendu hommage le 18 mai au Président Ho Chi Minh en son mausolée, à l’occasion du 134e anniversaire de sa naissance (19 mai).

Elle comprenait notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan, le vice-président permanent de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man et d’anciens secrétaires généraux du Parti, d’anciens présidents, d’anciens présidents de l’Assemblée nationales, entre autres.

La délégation a exprimé sa profonde gratitude, commémorant les grandes contributions du Président Ho Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a consacré toute sa vie au peuple et au pays, conduisant le Parti et le peuple vietnamien à remporter de glorieuses victoires.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs avec l'inscription "Se souvenir à jamais du grand Président Ho Chi Minh".

Les délégués sont ensuite allés fleurir le Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, à Hanoï. La gerbe de fleurs déposée au Mémorial portait l’inscription ''Se souvenir à jamais des Héros morts pour la Patrie''.

Dans la même matinée, les délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique, du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire de Hanoï… sont également venues rendre hommage au Président Ho Chi Minh et aux Morts pour la Patrie. -VNA/VI