Les dirigeants lao expriment leur sympathie au Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi

La police de la province de Ha Giang aide les habitants à se déplacer vers un endroit sûr. Photo: VNA



Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, ont adressé le 9 septembre un message de sympathie au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, et au Premier ministre Pham Minh Chinh, pour les lourdes pertes humaines et matérielles causées par le typhon Yagi frappé le pays les 6 et 7 septembre.

Dans leur message, les dirigeants lao ont adressé leurs sincères condoléances à leurs homologues vietnamiens ainsi qu'au Parti, au gouvernement et au peuple frère du Vietnam, en particulier aux autorités et aux familles des victimes touchées par cette catastrophe naturelle.

Ils se sont déclarés convaincus que sous la direction et l'attention attentive du Parti et du gouvernement vietnamiens du niveau central au niveau local, le peuple frère vietnamien surmontera toutes les difficultés et que la vie des personnes et des localités touchées par la catastrophe naturelle se stabilisera bientôt et reviendra à la normale. -VNA/VI