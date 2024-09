Les dirigeants étrangers félicitent le Vietnam à l'occasion de la 79e Fête nationale

À l'occasion de la 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024), les dirigeants du Laos, de la Chine, du Cambodge, de Cuba, de la Russie, de l'Inde, de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de la Mongolie ont adressé leurs félicitations aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens. À l'occasion de la 79e Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945-2024), les dirigeants du Laos, de la Chine, du Cambodge, de Cuba, de la Russie, de l'Inde, de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et de la Mongolie ont adressé leurs félicitations aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens.

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Sonexay Siphandone et le président de l'Assemblée nationale (AN) Saysomphone Phomvihane du Laos ont respectivement adressé leurs félicitations au secrétaire général du Parti et président To Lam, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'AN Tran Thanh Man.

Le Parti, l'État et le peuple lao sont fiers et heureux de constater que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam, établies par le président Ho Chi Minh, le président Kaysone Phomvihane et le président Souphanouvong, ont été préservées, cultivées et approfondies, devenant un atout inestimable des deux peuples. Les hauts dirigeants du Laos ont également exprimé leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens pour leur aide précieuse, opportune et efficace au Laos dans ses luttes passées pour l'indépendance ainsi que dans sa construction et son développement nationaux actuels.

Ils ont affirmé continuer à coopérer étroitement avec leurs homologues vietnamiens pour préserver et entretenir la relation spéciale et unique entre le Laos et le Vietnam afin d'apporter des avantages pratiques aux peuples des deux pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Les dirigeants lao ont souhaité que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigé par le secrétaire général du Parti et président To Lam, continuent à obtenir de nouveaux et plus grands résultats dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, pour l'objectif d'un peuple riche, d'un pays fort et d'une société démocratique, égalitaire et civilisée.

A cette occasion, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la République chinoise Xi Jinping a félicité son homologue vietnamien To Lam. Le Premier ministre Li Qiang et le président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine Zhao Leji ont fait de même au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man, respectivement.

Les dirigeants chinois ont apprécié la solidarité et le leadership du PCV, qui ont aidé le peuple vietnamien à récolter des résultats positifs dans l’oeuvre de l'industrialisation et de la modernisation socialistes. Ils sont convaincus que sous la direction inébranlable du PCV, le Vietnam continuera à réussir sur la voie socialiste conformément à la situation du pays.

L'année 2025 marquera le 75e anniversaire des relations diplomatiques sino-vietnamiennes, ce qui devrait apporter de nouvelles opportunités pour le développement des relations bilatérales. Ils ont souligné leur volonté de travailler avec le Vietnam pour promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnmam qui revêt une importance stratégique et apporte davantage de bénéfices aux peuples des deux pays.

Le Comité central du Parti du peuple cambodgien a adressé ses félicitations au Comité central du PCV ; le roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni et le chef d'État par intérim du Royaume du Cambodge Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen ont envoyé des lettres de félicitations au Comité central du PCV et au secrétaire général du Parti et président To Lam.

Le Premier ministre cambodgien Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary ont adressé des télégrammes de félicitations à leurs homologues vietnamiens.

Les dirigeants cambodgiens ont apprécié le développement continu des relations entre les Partis, les États, les AN et les peuples des deux pays et ont félicité le Vietnam pour les grandes et importantes réalisations qu'il a obtenues dans tous les domaines ces derniers temps. Ils sont fermement convaincus que sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général et président To Lam, le peuple vietnamien continuera à récolter de nouvelles réalisations encore plus grandes, garantissant la mise en œuvre réussie de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, et le Vietnam deviendra un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Ils ont exprimé leur souhait de continuer à coopérer étroitement avec la partie vietnamienne pour consolider et développer de plus en plus durablement les relations entre les deux pays, dans l'intérêt commun des deux pays. - VNA/VI