Les dirigeants du PCV félicitent les 71 ans de la fondation du Parti du peuple cambodgien

A l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du peuple cambodgien (PPC) (28 juin), le Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) a adressé un message de félicitations au Comité central du PPC.

Selon le message a écrit qu'au cours des 71 dernières années, le PPC avait conduit le peuple cambodgien pour surmonter de nombreuses difficultés et défis et remporter de glorieuses victoires dans la lutte pour l'indépendance nationale ; a fait sortir le peuple et le pays cambodgiens du génocide ; a fermement défendu les acquis de la révolution ; a édifié le Cambodge prospère et amélioré constamment sa position dans la région et dans le monde.



Le Parti et le peuple vietnamiens félicitent de grandes et importantes réalisations obtenues par le Parti et peuple cambodgiens ces dernières années, notamment les récentes élections des Conseils de communes et de quartiers pour le 5e mandat. Le Parti et le peuple vietnamiens ont la conviction que le Parti et le peuple cambodgiens continuent de réaliser de nombreuses nouvelles et plus grandes réalisations dans la mise en œuvre du Programme du Parti pour la période 2018-2023 et de la 4e phase de la Stratégie de développement du Quadrilatère du gouvernement ; édifient avec succès un Cambodge de paix, indépendant, démocratique et progressiste.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens sont très heureux et fiers du bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la solidarité, de la coopération intégrale et durable à long terme entre le Vietnam et le Cambodge. Le Vietnam fera de son mieux, avec le Cambodge, pour approfondir les liens bilatéraux.

Le même jour, le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong a envoyé de fleurs pour féliciter le président du PPC, Premier ministre du Cambodge, Samdech Techno Hun Sen, et le président d’honneur du PPC, président de l'Assemblée nationale, Heng Samrin. D’autres dirigeants vietnamiens ont fait de même auprès de dirigeants cambodgiens.