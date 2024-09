Les dirigeants cubains expriment leur sympathie au Vietnam pour les pertes causées par le typhon Yagi

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a présenté le 9 septembre ses plus sincères condoléances au peuple, au Parti communiste et au gouvernement vietnamiens pour les pertes en vies humaines et les dégâts matériels causés par le typhon Yagi.

À travers son compte sur le réseau social X, le président cubain a exprimé toute la solidarité de la nation caribéenne en ces temps difficiles.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire, Esteban Lazo, a exprimé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes.

Jusqu'à présent, le typhon Yagi, les fortes pluies et les inondations ont fait 26 morts et disparus, 247 blessés et détruit de nombreuses maisons et infrastructures.

Le typhon a endommagé des milliers d'hectares de cultures et d'arbres, ainsi que des travaux d'infrastructure dans plusieurs villes provinces vietnamiennes. - VNA/VI