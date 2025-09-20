Les dirigeants clés du Parti et de l’Etat selon le règlement n°368-QD/TW

De gauche à droite: le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire général du Parti Tô Lâm, le président de la République Luong Cuong et le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti Trân Câm Tu. Photo: dangcongsan.vn



Les dirigeants clés du Parti et de l’Etat comprennent désormais le secrétaire général du Parti, le président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, a-t-on appris du règlement n°368-QD/TW.



Ce texte portant sur la liste des postes, des groupes de titres et des postes de direction du système politique a été signé au nom du Politburo par le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu.



Ainsi, par rapport à la Conclusion n°35-KL/TW du Politburo en date du 5 mai 2022, le poste de permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti est venu compléter la liste des postes de direction clés du Parti et de l’Etat.



Le présent règlement entre en vigueur à compter de la date de sa signature (8 septembre 2025), remplaçant la Conclusion n°35-KL/TW du Politburo du 5 mai 2022 sur la liste des titres, des postes de direction et des postes équivalents du système politique du niveau central au niveau de base. – VNA/VI