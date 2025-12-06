Les dirigeants adressent leurs félicitations à la Thaïlande à l'occasion de la Fête nationale

À l'occasion de la Fête nationale thaïlandaise, le président de la République, Luong Cuong, a adressé ce 5 décembre un message de félicitations au roi Maha Vajiralongkorn.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également adressé ses félicitations à son homologue thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a adressé ses félicitations au président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants, Wanmuhamadnoor Matha, ainsi qu'au président du Sénat, Mongkol Surasajja.

À cette même occasion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présenté ses félicitations à son homologue thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow. - VNA/VI