Les dirigeants adressent leurs félicitations à la Thaïlande à l'occasion de la Fête nationale
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également adressé ses félicitations à son homologue thaïlandais, Anutin Charnvirakul.
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a adressé ses félicitations au président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants, Wanmuhamadnoor Matha, ainsi qu'au président du Sénat, Mongkol Surasajja.
À cette même occasion, le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a présenté ses félicitations à son homologue thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow. - VNA/VI