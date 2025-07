La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères tenue l’après-midi du 17 juillet, en réponse à des questions concernant le 12 juillet 2025, marquant le 9e anniversaire de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral constitué selon l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) dans l’affaire sur la Mer Orientale entre les Philippines et la Chine, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :



La position du Vietnam a été exprimée dans les déclarations des porte-parole du ministère des Affaires étrangères les 12 juillet 2016, 12 juillet 2021 et 15 juillet 2023. La politique constante et claire du Vietnam est que les différends en mer doivent être réglés par des moyens pacifiques, dans le respect total des processus diplomatiques et juridiques, sans recours ni menace de recours à la force, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).



Les parties concernées doivent respecter les droits des autres États et remplir pleinement leurs obligations juridiques telles que stipulées dans la CNUDM 1982, coopérer pour contribuer activement et de manière constructive au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que de l’ordre en Mer Orientale sur la base du droit international.



En tant qu’État partie à la CNUDM et pays riverain de la Mer Orientale, le Vietnam souligne que la CNUDM 1982 constitue la seule base juridique permettant de définir de manière complète et exhaustive l’étendue des droits maritimes. Les revendications maritimes des États parties doivent être conformes aux dispositions de la CNUDM 1982. Les États doivent pleinement respecter la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des États côtiers établis en conformité avec la CNUDM 1982.-VNA